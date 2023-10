Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 3 heerlijke occasions zijn volgend jaar youngtimer

Het einde van het jaar voelt wellicht nog ver weg, maar over minder dan twee maanden is het al zover. We kijken vast vooruit met drie occasions die volgend jaar een youngtimer worden.

Een youngtimer is minimaal 15 en maximaal 25 jaar oud. De bijtelling over een youngtimer is 35 procent van de dagwaarde. Doordat de dagwaarde van youngtimers (15 tot 30 jaar oud) veel lager is dan de cataloguswaarde, betaal je minder bijtelling voor de auto’s.

Volgend jaar worden auto’s uit 2009 15 jaar oud. We duiken in de archieven en selecteren de beste occasions uit 2009 die je volgend jaar als youngtimer kan rijden.

Ford Focus RS

De leukste auto van 2009 is de Ford Focus RS, zo blijkt uit de Autovisie Supertest van dat jaar. Dit vond de redactie destijds: Ford heeft een lange traditie als het om volkshelden gaat. Met de Focus RS als extreem hoogtepunt. Wie de vijfcilinder turbo hoort grommen en blazen is niet verbaasd dat er 305 pk dreigen uit te breken.

Het geweld en de explosiviteit van deze RS zijn ronduit intimiderend. Met dit onversneden rallykanon moet je armworstelen voordat hij zich gewonnen geeft. Ja, het is een handvol om hem met zijn sper op de ideale lijn te houden, ook voor ervaren bestuurders. Maar dat is ook zijn kracht, de uitdaging, je moet hem echt aanpakken.

Hij is de GTI’s van deze wereld ver voorbij en is in de echte wereld op veelvoorkomende trajecten sneller dan de M3. Maar belangrijker nog dan zijn snelheidspotentieel is dat hij je iedere meter laat voelen dat je met een heel speciaal wapen op pad bent. Gasgeven is altijd de sensatiekraan openzetten en nooit zonder gevaar. We kunnen Ford niet genoeg danken voor het maken van een streetlegal rallyauto. Dat getuigt van lef en daar houden we van.

BMW M3 GTS

Nummer twee in de lijst – en in de supertest van 2009 – is een heerlijke bijna youngtimer genaamd de BMW M3. Het model kwam in 2009 als GTS-versie op de markt. Deze auto heeft geen achterbank, geen airconditioning en geen audiosysteem. Hierdoor is het gewicht met 155 kg minder dan van de gewone M3.

Daarbij is het model standaard voorzien van een rolkooi en brandblusser en is de V8 0,4 liter vergroot. Hierdoor heb je 450 pk onder je rechtervoet. Een bijna youngtimer (uit 2009) vinden is lastig. Er zijn er maar 150 gebouwd vanaf november 2019. Het aanbod occasions is dus mager.

Renault Clio RS

Als we kijken naar de supertest van 2009, dan hadden we eigenlijk de Mercedes-Benz C63 AMG moeten noemen. De Renault Clio RS staat op plek vier. Echter, omdat de Renault betaalbaarder is en we daadwerkelijk een occasion uit 2009 kunnen vinden, verkiezen we de hot hatch boven de C63 als youngtimer.

De testredacteuren noemde de Renault destijds de GT3 onder de hatchbacks. Met een atmosferische viercilinder en een handbak is het een echte stuurmansauto die niet vies is van het ruige werk op een circuit. Kortom, een heerlijke youngtimer!