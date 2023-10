Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo weet je wat de steekmaat van de wielen van jouw auto is

Wil je andere wielen op je auto? Dan zijn er meerdere maten waarmee je rekening moet houden. In dit artikel gaan we in op de steekmaat van de wielen.

Niet alleen de steekmaat is belangrijk als je andere wielen voor je auto wil. Zo moet ook de ET-waarde kloppen, om dezelfde rijeigenschappen te behouden, en moet je natuurlijk letten op de diameter van het wiel, de breedte van het wiel en de diameter van het naafgat.

De steekmaat van de wielen op jouw auto

Het zijn allemaal vrij eenvoudige getallen, maar bij de steekmaat krijg je niet een enkel getal. Er staat bijvoorbeeld ‘4×100’. En nee, de steekmaat is dan niet 400.

Het eerste getal

Het getal van de steekmaat is simpel opgebouwd. De meeste auto’s hebben 4, 5 of 6 gaten met bouten erdoorheen. Het eerste getal slaat op het aantal bouten. Een kwestie van tellen dus.

Het tweede getal

Het tweede deel van het getal slaat op de afstand tussen de bouten. Je moet een wiel van de auto halen om de afstand tussen de bevestigingsgaten meten. Je meet van het middelpunt van het ene boutgat naar het middelpunt van het tegenoverliggende boutgat. Veelal ligt de steekmaat voor auto’s tussen de 100 en 140 millimeter.

Is het zelf meten van de steekmaat te lastig voor je? Dan zijn er op internet tal van tools om je verder te helpen. Toch is zelf nameten wellicht een fijn gevoel als je veel geld uitgeeft aan een mooi setje nieuwe wielen.