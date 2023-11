Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de vernieuwde Hyundai i20, dit kost de slimme hatchback

De Hyundai i20 onderging een facelift. Naar de verschillen moet je zoeken, maar het is voor ons toch reden om eens opnieuw kennis te maken met een duik in de prijslijst.

De huidige, derde modelgeneratie van de Hyundai i20 kwam in 2020 op de markt. Dit jaar onderging de auto een facelift. De wijzigingen zijn niet groot, maar met onder meer nieuwe led-lichtunits kijkt hij wel weer fris de wereld in.

Standaarduitrusting Hyundai i20

Laten we beginnen met een greep uit de standaarduitrustingen van de Hyundai i20: 15-inch stalen velgen, airco, stoffen bekleding, analoge tellers achter het stuur, 8-inch multimediascherm (bluetooth met spraakbediening, Apple CarPlay en Android Auto), cruise control, halogeenverlichting, grootlichtassistent, parkeersensoren achter, achteruitrijcamera met hulplijnen en het ‘basispakket’ aan hulp- en veiligheidssystemen.

Motoren Hyundai i20

Op motorisch vlak geen wijzigingen. Dat betekent een 62 kW (81 pk) sterke 1,2-liter viercilinder als basismotor en een 1,0-liter driecilinder met mild hybrid-technologie en een vermogen van 74 kW (100 pk). De 1,2-liter is altijd handgeschakeld (vijf versnellingen), bij de 1,0 krijg je zes versnellingen en kan je ook kiezen voor een zeventrapsautomaat. De driecilinder brengt de Hyundai i20 in 13,1 seconden op de 100 km/u, de driecilinder heeft daar 10,4 seconden voor nodig (automaat is een fractie langzamer).

Prijzen Hyundai i20

De nieuwe vanafprijs van de Hyundai i20 is wat verhoogd, naar 22.795 euro. Helaas is dat tegenwoordig een heel normale vanafprijs in dit segment. Voor de mild hybrid ben je minimaal 25.595 euro kwijt, al zit je dan wel ook meteen een uitrustingsniveau hoger. De automaat heeft een vanafprijs van 27.695 euro, wat voor een deel te wijten is aan de hogere bpm voor dat model.

Welke Hyundai i20 kies je?

Tja, voor welke uitvoering van de Hyundai i20 ga je dan? We besluiten om te investeren in de mild hybrid, die meer vermogen en een lager verbruik biedt dan de viercilinder. Wel houden we het bij het (voor dat model) standaardniveau Comfort en de handbak.

Daarmee breiden we de standaarduitrusting ook meteen uit met 16-inch lichtmetalen velgen, remschijven achter (i.p.v. trommels), led-dagrijverlichting en -grootlicht, een 10,25-inch digitaal instrumentarium, een stuurwiel en versnellingspook met lederlook, rijmodi, een USB-C-poort en extra opbergvakken achterin en een extra rijhulpsysteem dat aanrijdingen met voertuigen in de dode hoek helpt voorkomen.

Exterieuraankleding

Voor de carrosseriekleur biedt Hyundai een heel palet voor de i20 . Leuk, dat zien we wel eens anders. De standaardkleur is wel saai wit, dat voor 195 euro extra wordt gecombineerd met een zwart dak. De opvallende groene presentatiekleur van het faceliftmodel, een nieuwe kleur, heeft een meerprijs van 695 euro.

Voor 795 euro meerprijs kan je pas echt los gaan. Je kunt dan kiezen voor groen met zwart dak, of voor een carrosserie volledig in zwart, een grijstint, een soort mintgroen, een grijzig blauw, donkerblauw of rood. Voor 100 euro extra zijn die kleuren ook te combineren met zwart dak. Heel wat keuze dus. Wij gaan voor rood met zwart dak. Andere velgkeuzes zijn er niet voor het gekozen uitrustingsniveau.

Interieuraankleding

Hier valt voor het gekozen uitrustingsniveau ook niets te kiezen: zwarte stoffen bekleding blijft standaard en de enige mogelijkheid.

Losse opties Hyundai i20

Losse opties zijn er ook niet echt, qua uitrustingen maak je je keuze met het aanvinken van een uitrustingsniveau. Wel zijn er nog accessoires, beschermcoatings, beschermmatten, een trekhaak, etc.

Tussen al die opties vind je wel ineens de mogelijkheid om alsnog voor leren bekleding te kiezen, in N Style-design. Kost 1.849 euro. Voor 309 euro voeg je nog een centrale armsteun met opbergvak aan het interieur toe. Voor 636 tot 1.316 euro meerprijs kan je nog een extra set (winter)wielen aan de auto toevoegen en dan heb je wel aanvullende wielkeuzes, in 15- tot 17-inch. Wij besluiten niets aan te vinken voor onze Hyundai i20.

De Hyundai i20 zelf samenstellen

Door uiteindelijk alleen een andere carrosseriekleur te kiezen, beperken we de prijs van de Hyundai i20 tot 26.490 euro. Dan hebben we met een relatief kleine meerprijs ten opzichte van het absolute basismodel toch nog een vrij compleet uitgeruste auto met een aansprekende (kleur)uitvoering samengesteld. Hoe zou jij de vernieuwde i20 samenstellen? Bekijk de configurator op www.hyundai.com/nl.