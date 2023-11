Deel dit: Share App Mail Tweet

Let hier op als je een Audi Q2 occasion koopt

Een beetje ruimte in een occasion is fijn, maar hij moet natuurlijk ook klasse uitstralen en stoer zijn. Dus kom je al snel uit bij de Audi Q2, die we voor minder dan 20.000 euro vonden.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment, dit keer de Audi Q2.

SUV-occasion voor 20.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een compacte SUV voor maximaal 20.000 euro. Vandaag lichten we de eerste occasion uit. Vind je deze niets? Kijk dan naar onze alternatieven, die we op donderdag en zaterdag online zetten.

Audi Q2 (2016 – 2020)

De Audi Q2 is de kleinste Q van Audi, maar niettemin een echte Aúdi. Goed, zijn uitstraling is iets speelser dan van de grotere modellen, vooral door de lijnen op de flanken. Hij is van binnen lekker ruim, heeft prima voorstoelen en een mooi dashboard waarin de carrosseriekleur terugkomt.

De bagageruimte is met 400 liter wat minder dan de concurrentie, maar hij heeft een slimme bodemplaat, die ook schuin blijft staan als je wilt. Hij zit wel wat hoog, maar stuurt mooi precies.

De 150 pk-benzinemotor past goed bij de Q2, de 1.0 driecilinder is wat ondermaats. Bij een autobedrijf in Bergschenhoek staat een ingetogen, maar heel rijk uitgeruste grijze 1.4 met automaat (2017, 150.000 km) voor 19.999 euro.

Audi Q2 problemen

De 1,0-liter driecilinder heeft nog weleens last van een kapot gasklephuis, waardoor de motor alleen nog stationair loopt. Bij de 1.4 TSI wil de waterpomp nog weleens lekken, wat op termijn tot oververhitting leidt.

De S-Tronic-automaat kan inwendige lekkage krijgen en schakelt dan niet meer, maar elektronische storingen komen ook voor.

De 1.5 heeft last van loslopende boutjes op de nokkenas, wat begint met metaalachtige herrie. Snel laten maken. Van die motor kan ook de turboslang losspringen.