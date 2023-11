Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: Abarth 500e – dit kost de luidruchtige EV

Ook Abarth moet aan de stekkerauto. Sterker nog, in Nederland is Abarth al een volledig elektrisch automerk, want alleen de nieuwe Abarth 500e staat in de actuele prijslijsten. Met een duik in die prijslijsten maken we kennis met het elektrische bommetje.

Abarth stapt alvast over naar volledig elektrische aandrijving. Niet omdat het moet, maar omdat het direct beschikbare vermogen en koppel van een elektromotor voor een betere rijbeleving zorgt. Dat zegt het merk, tenminste. Feit is dat de Abarth 500e zeker een leuk bommetje op wielen is, zoals we eerder dit jaar al konden vaststellen. Met een duik in de prijslijst staan we deze keer stil bij de uitrustingen en stellen we er een volledig naar wens samen.

Aandrijving Abarth 500e

Iedere Abarth 500e beschikt over een 114 kw (155 pk) sterke elektromotor met 235 Nm koppel. Voor alle uitvoeringen geeft Abarth een 0-100-sprinttijd op van precies zeven seconden, met een topsnelheid van 155 km/u. Daarmee liggen de prestaties keurig op niveau van de laatste benzinemodellen. De actieradius bedraagt afhankelijk van de uitvoering 242 tot 265 km (WLTP).

Prijzen Abarth 500e

Rekeningen zijn nooit leuk en dat is bij Abarth niet anders. Als je met een Abarth 500e bij de dealer weg wilt rijden, moet je minimaal 38.490 euro achterlaten. Voor 41.490 euro mag je de Cabrio-versie meenemen. Wil je ook nog de Turismo-uitvoering, dan ben je 42.490 euro (hatchback) tot 45.490 euro (Cabrio) kwijt.

Uitrustingen

Daar staat dan weer wel een vrij uitgebreide uitrusting tegenover: 17-inch lichtmetaal, sportstoelen met geïntegreerde rugleuning, 7-inch digitaal instrumentarium, 10,25-inch touchscreen met uitgebreid infotainment en het gebruikelijke pakket aan al dan niet verplichte assistentie- en veiligheidssystemen. Ook prettig: opladen gaat standaard lekker vlot met een 11 kW boordlader.

Kies je de Turismo, dan wordt de Abarth 500e verder aangekleed met 18-inch velgen, bekleding van leder en alcantara (inclusief dashboard), glazen panoramadak, stoelverwarming voorin, een JBL-audiosysteem en nog wat extra assistentiesystemen (vooral voor parkeren). Ook standaard voor de Turismo is de Engine Sound Generator, een grote speaker onder de auto, waarmee de Abarth 500e redelijk overtuigend klinkt als een benzineversie.

Wij kiezen voor de Abarth 500e Turismo. Met zijn grotere velgen en deels met alcantara beklede interieur ziet die er toch net wat dikker uit en duur was de auto toch al.

Exterieuraankleding

De standaardkleur is ongeacht de uitvoering wit. De rode streep van de eerdere Abarth 500-modellen ontbreekt echter en dan is wit toch wel saai. Een andere carrosseriekleur kost 700 euro extra. Zwart is lekker sinister, maar daarin valt ook het design van de auto een beetje weg. Nee, de Abarth 500e kan wel een lekker fel kleurtje gebruiken. Daarvoor zijn er drie keuzes: rood, knalblauw en tennisbalgroen. Laten we eens gek doen en voor die laatste kiezen. Andere wielkeuzes zijn er niet.

Interieuraankleding

De zwarte leder-alcantarabekleding is de enige mogelijkheid, dus bij deze stap zijn we snel klaar.

Pakketten en losse opties

Zoals tegenwoordig gebruikelijk is, bepaalt de keuze voor het uitrustingsniveau vrijwel volledig wat er wel en niet aan boord is. In andere woorden: de optielijst van de Abarth 500e is bijzonder kort. Er zijn letterlijk maar twee dingen die we eventueel nog kunnen aanvinken: een geheugenfunctie voor de instelling van de bestuurdersstoel en een ‘mechanische geheugenfunctie’ voor de passagiersstoel. Beide zijn een optie zonder meerprijs. Laten we dat dan ook maar aanvinken.

De Abarth 500e zelf samenstellen

Uiteindelijk is het samenstellen van de Abarth 500e dus heel simpel. Je kiest tussen hatchback of Cabrio, standaardmodel of Turismo en selecteert een carrosseriekleur. De totaalprijs van onze samenstelling komt op 43.190 euro. Een hoop geld voor zo’n klein autootje, maar dan heb je wel een Abarth met alles erop en eraan. De exacte uitrustingen kan je rustig nog eens nakijken op www.abarth.nl.