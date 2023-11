Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze auto verbreekt het snelheidsrecord achteruitrijden

Stel je ontwikkelt een extreem snelle elektrische auto, maar hij is niet de allersnelste op de planeet. Je kan natuurlijk een nog snellere auto bouwen om het snelheidsrecord te verbreken. Maar je kan ook proberen of je achteruit wel de snelste bent. Dat deden de engineers van de Rimac.

De auto waarmee het record werd verbroken is de Rimac Nevera. De krankzinnige hypercar heeft vier elektromotoren die via een eigen transmissie de wielen aandrijven. Het totaalvermogen komt uit op 1914 pk en 2360 Nm aan koppel.

De Rimac Nevera is ook snel vooruit

Vooruit is de Rimac Nevera al extreem snel. Je sprint in zo’n 8 seconden van 0 naar 300 kilometer per uur.

Na tien seconden staat de topsnelheid van 412 kilometer al op de teller. Dat is echter niet genoeg voor een snelheidsrecord.

Het snelheidsrecord achteruitrijden

Achteruit is de elektrische hypercar ook extreem snel. Sterker nog, hij verbreekt het snelheidsrecord achteruitrijden. Op een Duitse testbaan reed de Rimac Nevera 275,74 kilometer per uur achteruit.

De CEO, Mate Rimac, laat weten dat ze al tijdens de ontwikkeling van de auto dachten dat de auto het snelheidsrecord achteruitrijden zou verbreken. Echter, toen was er nog geen plan om dit ook echt te gaan doen. Simpelweg omdat de auto niet ontwikkeld is om zo hard achteruit te rijden. “We hadden geen idee hoe stabiel de auto zou zijn”, laat Rimac weten.

Prijs Rimac Nevera

Wil je ook extreem hard achteruit kunnen rijden op een testcircuit, dan heb je dus een Rimac Nevera nodig – of een oude DAF. Voor de Kroatische hypercar betaal je twee miljoen euro exclusief belastingen. Veel geld, maar dat het beslist geen wegwerpproduct is, zie je in onderstaande video waarin Autovisie-redacteur Dries van den Elzen je meeneemt in de Nevera.