Het Autovisie Jaarboek ligt nu in de winkel!

Het Autovisie jaarboek is er weer, een dik naslagwerk van maar liefst 500 pagina’s. Een onmisbaar boek voor de ware autoliefhebber gemaakt door de redactie van Autovisie.

In deze 45e editie staan opnieuw de technische specificaties van alle auto’s die in binnen- en buitenland te koop zijn. In de vele tests lees je hoe ze rijden en wat hun sterke en zwakke punten zijn.

Autovisie jaarboek geeft je een blik in de toekomst

Ook krijg je een blik in de toekomst met onder andere concept-cars. Behalve de normale modellen van de bekende merken, is er ook volop aandacht voor supercars en alle mogelijk andere exclusieve modellen.

📚 Autovisie Jaarboek 2024 Klik hier om het Autovisie Jaarboek 2024 te bestellen.

Al met al mag dit Autovisie jaarboek 2024 niet ontbreken in je boekencollectie, want het is de basis voor elke auto liefhebber. Sterker nog, wie dit boek krijgt, wordt automatisch autoliefhebber. Het ideale cadeau dus!