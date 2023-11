Deel dit: Share App Mail Tweet

NSU Ro 80 is een betaalbare klassieker met wankelmotor

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een NSU Ro 80.

Liefhebbers weten het direct, de NSU Ro 80 is niet zomaar een klassieker. De Duitse sedan kwam namelijk in 1967 op de markt met een wankelmotor. Datzelfde jaar werd-ie Auto van het Jaar en zou hij nog 10 jaar in productie zijn.

Test met de NSU Ro 80, Auto van het Jaar 1967

Autovisie reed in 1968 de eerste uitgebreide test met de NSU Ro 80. “Drie weken lijkt lang voor een roadtest, voor een wagen als de Ro 80 heeft men ze nodig. Sterker nog, men moet in die drie weken nog een heel imposant aantal kilometers achter de wielen zien te krijgen, vooraleer men de ‘ziel’ van deze wagen begint te onderkennen.”

“Wij hebben al eens eerder geschreven, dat we door de NSU Ro 80 als wagen meer geïmponeerd waren dan door zijn wankelmotor, en al moeten we thans toegeven, met de motor (die sinds onze testritten met een handgemaakt proefmodel behoorlijk verbeterd bleek) nu ook wel te kunnen opschieten, onder de indruk, écht onder de indruk zijn we toch eens te meer gekomen door de wagen.”

“Een wagen, die bijkans álles kan, die altijd op de hand van zijn bestuurder is. Een wagen, die spelend een bocht omrijdt met een snelheid, die van heel erg veel andere goede wagens slechts rokende wrakken overlaat. Een wagen met een remservo, zó goed, zó onmerkbaar, dat men zich met Goliaths krachten begaafd waant, een wagen met een stuurbekrachtiging ook, die zijn evenknie slechts in enkele zeer dure andere automobielen vindt. Een automobiel tenslotte, waarin men ongekend ontspannen rijden kan.”

Een strak en goed vormgegeven interieur

Ook over het interieur van de NSU Ro 80 was de testredactie te spreken. De uitspraken van toen gelden nog steeds voor de nette occasion. “De verwarming is zo compleet, dat we zelfs standaard ingebouwd een verwarmde achterruit vinden – heel plezierig op natte, koude dagen. Vier personen kunnen als vorsten zitten. En is men met z’n vijven, dan heeft men het nog als een prins.”

“Een onbehoorlijke hoeveelheid bagage mag men dan bovendien nog bij zich hebben, want daar is in de koffer royaal plaats voor, zelfs ondanks het feit, dat het reservewiel (rechtopstaand) door zijn zeer forse bandenmaat vrij veel plaats voor zich opeist.”

De NSU Ro 80 als occasion

Autovisie vindt een NSU Ro 80 als occasion. Het is momenteel de enige Ro 80 die te koop staat in Nederland. Niet de eerste de beste, want hij ziet er nog netjes uit.

De NSU Ro 80 komt uit 1973 en werd in dat jaar in Nederland gekocht door een familie uit het Gelderse Epse. Na iets meer dan 136.000 kilometers vraagt de verkoper 27.500 euro voor de occasion.