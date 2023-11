Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse EV-subsidie blijkt lachertje naast de rest van Europa

Onze overheid wil jou stimuleren een elektrische auto te kopen en biedt je daarom een EV-subsidie aan. Vergeleken met andere Europese landen stelt de financiële prikkel echter weinig voor, wat ten koste gaat van de effectiviteit, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Het onderzoek werd gedaan door het Britse LeasingOptions, dat de EV-subsidies van dertig Europese landen onder de loep nam. De onderzoekers keken niet alleen naar de hoogte van de subsidie over de afgelopen vier jaar, maar ook naar de effectiviteit.

Top 10 landen met hoogste EV-subsidie

Wil je een elektrische auto, dan zit je in Roemenië wel goed. De gemiddelde subsidie sinds 2020 is het hoogst in het Oost-Europese land. De hoogste EV-subsidie van Europa op dit moment (en dus niet gemiddeld) gaat echter naar de Cyprioten. Jarenlang ontvingen de eilandbewoners geen stuiver, maar sinds 2022 bedraagt de subsidie plots tot 20.000 euro. Het gaat daarbij om maximaal 19 mille aan subsidie en nog een extra 1.000 euro als je je oude auto naar de eeuwige jachtvelden stuurt.

Nummer Land Gem. subsidie per jaar

van 2020 t/m 2023 1 Roemenië €11.375 2 Cyprus €10.000 3 Frankrijk €9.750 4 Kroatië €9.289 5 Duitsland €8.438 6 Italië €7.500 7 Griekenland €7.375 8 Hongarije €7.350 9 Luxemburg €7.250 10 Polen €6.647

In 2019 werden in Roemenië 1.506 EV’s verkocht. De verwachting is dat er in 2023 een kleine 14.000 elektrische auto’s over de toonbank gaan. Bijna een vertienvoudiging, wat neerkomt op een gemiddelde jaarlijkse groei van zo’n 75 procent in de periode 2020 tot en met 2023.

Grootste verkoopstijging elektrische auto’s

Een stijging, maar weinig indrukwekkend vergeleken met de hoge subsidie. In andere landen steeg de EV-verkoop namelijk aanzienlijk sneller. Roemenië staat dan ook niet eens in de top 10 Europese landen met de grootste stijging aan EV-verkopen in de afgelopen vier jaar.

Nummer Land 1 Slovenië 2 Griekenland 3 Cyprus 4 Slowakije 5 Estland 6 Letland 7 Tsjechië 8 Finland 9 Litouwen 10 Kroatië

Een kleine kanttekening: in sommige landen lag het aantal EV-verkopen in 2019 vrij laag, waardoor je al snel van een fikse (procentuele) stijging spreekt. Denk aan Slovenië, de nummer één in deze lijst. In 2019 werden er slechts 186 elektrische auto’s verkocht, in 2023 naar verwachting 4.328. Een stijging van 2.227 procent. Gemiddeld is dat bijna 220 procent per jaar.

SEPP: de EV-subsidie in Nederland

Het is je misschien al opgevallen dat Nederland in geen van beide lijsten voorkomt. Dit zegt uiteraard niet alles over de gedrevenheid van een land op het vlak van elektrische auto’s. Zo is Noorwegen eveneens onvindbaar op deze lijstjes, en dat terwijl daar 80 procent van de nieuw verkochte auto’s een EV is. Veel groei is daar niet meer te behalen. De enorme verkoop van elektrische auto’s komt daar echter niet zozeer door subsidies, maar door een flink belastingvoordeel.

In Nederland kennen we de SEPP, dat staat voor Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren. Deze regeling begon in 2020 en toen kon je als EV-koper 4.000 euro uit de staatskas vissen. Dit jaar bedraagt het subsidiebedrag 2.950 euro. Tamelijk bescheiden ten opzichte van de andere landen in dit onderzoek. Wel is het SEPP-bedrag voor 2024 is hoger dan op voorhand gedacht.

Elektrische auto financieel minder aantrekkelijk

Wil Nederland de EV-verkoop echt stimuleren, dan zou de overheid er goed aan doen elektrische auto’s meer te subsidiëren. Uit dit onderzoek blijkt een groot deel van Nederland namelijk enkel een EV te overwegen als de overheid elektrische auto’s financieel aantrekkelijker maakt.

Op dit moment doet de Nederlandse staat echter het tegenovergestelde. Ja, er is een EV-subsidie, maar daartegenover staat dat bezitters van een elektrische auto vanaf 2026 motorrijtuigenbelasting moeten betalen. Geen speciaal tarief, maar de volle pond. Dit staat haaks op de doelstellingen van de regering en is een domper voor EV-rijders. Het wegenbelastingtarief wordt mede bepaald door het wagengewicht, en laat elektrische auto’s nou net vrij zwaar zijn door de flinke accupakketten in de bodem.