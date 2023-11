Deel dit: Share App Mail Tweet

Plannen PVV-leider Geert Wilders: 140 km/h en goedkoper tanken

Voor velen was het gisterenavond even schrikken tijdens de exitpoll. Geert Wilders blijkt met zijn PVV de grote winnaar. Welke plannen heeft de politicus eigenlijk die invloed hebben op de automobilist?

Zonder ons met de politiek te willen bemoeien, dat is immers glad ijs, wordt over Geert Wilders nog weleens gezegd dat hij niet vies is van een populistische uitspraak hier en daar. Als we zijn partijprogramma erbij pakken, begrijpen we waar de beschuldigingen vandaan komen. Voor de liefhebbers van verbrandingsmotoren klinken de plannen van Geert Wilders bijna te mooi om waar te zijn.

Het verkiezingsprogramma van de PVV

Het programma luidt: Nederlanders weer op 1. De toon is daarmee gezet. We scrollen direct door naar pagina 39: Mobiliteit en Waterstaat. “De automobilist staat steeds verder onder druk. Het kabinet wil van autorijden een luxeproduct maken door de lasten steeds verder te verzwaren”, zo valt te lezen in het PVV-verkiezingsprogramma.

“Wij vinden dat iedereen zelf moet bepalen op welke manier iemand naar zijn of haar bestemming reist. De overheid moet zich daar niet mee bemoeien”, meent de partij van Geert Wilders.

140 km/h op snelweg en brandstofaccijns verlagen

Om de automobilist tegemoet te komen, wil de PVV-leider de maximumsnelheid op de snelweg verhogen tot 140 km/h. Tevens moeten de brandstofaccijnzen omlaag. Nederland is nu het duurste land in Europa om benzine te tanken en dat terwijl we nu nog van een accijnskorting genieten. Lees hier wat de benzineprijzen in 2024 zullen doen.

Geert Wilders schrijft in zijn verkiezingsprogramma dat ‘dit kabinet het klimaat denkt te kunnen redden door de automobilist aan te pakken’ en noemt dat ‘puur pestgedrag om de staatskas te spekken.’ De auto is inderdaad een behoorlijke bron van inkomsten voor de overheid. “Wij willen niet dat de automobilist nog langer gebruikt wordt als melkkoe”, zegt Geert Wilders. Wel roept het de vraag op waar dit alles van betaald dient te worden. De PVV pleit er immers ook voor om meer wegen aan te leggen.

Geert Wilders wil geen verbod op verbrandingsmotor

Klimaatactivisten zullen zweethandjes krijgen, gezien hun idealen haaks staan op die van Geert Wilders. “De Klimaatwet, het Klimaatakkoord en alle andere klimaatmaatregelen gaan direct door de shredder. Geen miljardenverspilling aan zinloze klimaathobby’s, maar meer geld voor onze mensen.”

De PVV stelt dan ook voor om ‘alle milieuzones te schrappen’, rekeningrijden niet in te voeren en ook het verbod op de verkoop van verbrandingsmotoren moet van de baan. Dat laatste zal petrol heads wellicht als muziek in de oren klinken.

De vraag is wat er van deze plannen in de praktijk terecht komt. Een coalitie vormen zal niet makkelijk zijn en als we de kritische woorden van andere partijen op de PVV mogen geloven, zal bijna elke samenwerking stroef verlopen. Afwachten dus.