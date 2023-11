Deel dit: Share App Mail Tweet

Haarscherpe Tesla Cybertruck-foto’s van interieur en frunk gelekt

Het delivery event van de Tesla Cybertruck vindt plaats op 30 november, vier jaar nadat Elon Musk de elektrische auto aankondigde. Nu zijn er al professioneel ogende foto’s gelekt.

Het is niet voor het eerst dat informatie over de elektrische pick-up per ongeluk naar buiten komt. Eerder deze week lekten specificaties van de Cybertruck en die vielen toch een beetje tegen.

Nieuwe foto’s van Tesla Cybertruck gelekt

Nu zijn het dus foto’s van de futuristische EV. Op X, het eigen platform van Elon Musk, circuleren beelden van de elektrische auto die we nog niet eerder zagen. Zo staan onder meer de frunk en het interieur haarscherp op beeld. De beelden werden in eerste instantie op het Chinese platform Weibo geplaatst.



Een aantal dingen valt op. Zo hebben we letterlijk en figuurlijk een inkijkje in de frunk van de Tesla Cybertruck, waar de modelnaam in uitgespeld staat. Daaronder zien we een minder opvallende balk met ledverlichting, zodat de auto ook goed zichtbaar is als de voorklep (en de verlichting die daarin verwerkt zit) omhoog geklapt is. De opbergruimte is door zijn opmerkelijke vorm wellicht niet de meest praktische, maar biedt wel een plek om te zitten.

Interieur en infotainment

Ín de auto zit je uiteraard comfortabeler. De gelekte foto’s bieden een goede blik in het interieur van de Tesla Cybertruck. Zo is het geperforeerde kunstleer om de stoelen en het hoekige stuur van dichtbij te zien.

Verder zien we op de beelden het grote infotainmentscherm met daarop de verschillende functies die ermee te bedienen zijn. Denk aan het bedienen van spiegels en het stuur, maar ook het instellen van de rijhoogte, waarbij de Tesla Cybertruck drie opties biedt: instaphoogte, laag en hoog. Ook kun je met een druk op het scherm het laadbed afdichten.

Commotie rond de pick-up van Elon Musk

Buiten dat zijn er ook duidelijke foto’s van de buitenkant verschenen. Daarbij springen de spiegels en de forse ruitenwisser in het oog. De uitstraling verandert hiermee toch flink ten opzichte van de Tesla Cybertruck die Elon Musk in 2019 presenteerde.

De pick-up ziet er een stuk gelikter uit dan het matzwarte exemplaar dat recent gespot werd. Toen was er veel kritiek op de afwerking. Toen leek het echter om een pre-productiemodel te gaan, dit exemplaar oogt als een productiemodel zoals de eerste klanten hem eind deze maand zullen ontvangen.