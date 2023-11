Deel dit: Share App Mail Tweet

Gelekt! Het extreme trekgewicht van de Tesla Cybertruck valt toch tegen

Er wordt langzaam maar zeker steeds meer bekend over de Tesla Cybertruck. Ditmaal is het trekgewicht van de pick-up gelekt. En dat valt toch wat tegen.

‘Gelekt’ is wellicht niet de juiste term. Op een soort billboard nabij de Tesla Store in het Amerikaanse San Diego is een poster gespot waarop het trekgewicht en het maximale laadvermogen te vinden zijn. Opvallend is dat dit andere getallen zijn dan we al kennen.

Het trekgewicht van de Tesla Cybertruck

Op de Amerikaanse site van Tesla is te lezen dat de Cybertruck tot 3.500 pond (1585,5 kilogram) aan laadvermogen heeft. Daarbij kan de truck volgens de site 14.000 pond (6.342 kilogram) trekken. En dat is echt extreem veel.

Opvallend is dat op de poster andere gewichten zijn te lezen. Zo zou het maximale laadvermogen op 2.500 pond (1.132,5 kilogram) liggen en kan de Tesla Cybertruck niet meer dan 11.000 pond (4.983 kilogram) trekken.

De concurrentie

Het lijkt erop dat Tesla de beloftes van het trekgewicht en de laadcapaciteit heeft bij moeten stellen. Dat het op de poster niet om een versie van de Cybertruck met minder vermogen gaat, maar wel op het topmodel, wordt duidelijk wanneer we de cijfers met de concurrentie vergelijken. De krachtigste versie van de Ford F-150 Lightning kan tot maximaal 10.000 pond (4.530 kilogram) trekken en de Hummer EV pick-up kan maximaal 8.500 pond (3.850,5 kilogram) trekken.

De Rivian R1T mag hetzelfde trekken als de Tesla. In vergelijking tot de concurrentie doet een Tesla Cybertruck het dus alsnog goed en mag de pick-up zich rekenen tot de krachtigste EV’s als het op trekgewicht aankomt. In Amerika kan de elektrische auto echter nog niet concurreren met de beste brandstof-trekkers. Pick-ups als een Chevrolet Silverado 2500HD of Ford F-350 Super Duty mogen meer dan 20.000 pond (9.060 kilogram) trekken.

