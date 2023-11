Deel dit: Share App Mail Tweet

Zwarte zaterdag: Deze dagen in 2024 moet je niet op vakantie

Zwarte zaterdag is een term die ieder jaar weer terugkomt wanneer het erg druk is op de Europese wegen. Ben je op tijd met je vakantieplannen voor 2024, dan is het handig om nu al te weten wanneer je niet op pad moet gaan.

Op welke dag de drukte op de Europese wegen het grootst is, valt nog lastig te voorspellen. Wel zijn er al dagen vast te stellen die naar alle waarschijnlijkheid erg druk worden.

Zwarte zaterdag

Zwarte zaterdag is natuurlijk de drukste dag, maar er zijn meerdere weekenden om die dag heeft die erg druk zijn. Je wil dus niet alleen de piekdag mijden, maar ook andere drukke weekenden.

Van belangrijke invloed op de drukke dagen zijn de schoolvakanties. Een zwarte zaterdag valt altijd binnen die vakantieperiode.

Deze dagen in 2024 moet je niet op vakantie

Kijken we naar wat de potentiële zwarte zaterdagen kunnen worden, dan komen we uit op 20 en 27 juli en 3 en 10 augustus. In die periode overlappen niet alleen de schoolvakanties in de verschillende Nederlandse regio’s elkaar. Ook in Spanje, Frankrijk en delen van Duitsland is het in deze periode vakantie. In sommige Duitse deelstaten is vanaf 2 augustus geen vakantie meer. Wellicht zijn 5 en 12 augustus dus minder druk dan 22 en 29 juli.

Waarschijnlijk zal een van deze vier dagen de zwarte zaterdag van 2024 worden. Als het kan, probeer dan deze weekenden te mijden. Ga je toch de weg op, houd dan rekening met de bekende knelpunten, zo hoef je niet urenlang in de brandende zon stil te staan.

