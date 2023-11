Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze eigenwijze en erg betrouwbare occasion koop je voor minder dan 15.000 euro

Goed, een middenklasse MPV of SUV is natuurlijk lekker ruim en praktisch, maar je wilt niet in zo’n ‘dertien in een dozijn’-occasion rijden. Lekker anders, lekker onderscheidend, zoals je zelf bent, maar ja, ehhh… wel goeie kwaliteit en betaalbaar, in aanschaf en in gebruik!

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Een occasion voor maximaal 15.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een eigenwijze tweedehands auto voor maximaal 15.000 euro. Vandaag lichten we de eerste occasion uit. Vind je deze niets? Kijk dan donderdag en zaterdag naar de alternatieven.

Honda HR-V (2015 – 2018)

De Honda HR-V is niet zo eigenwijs als de occasion van later deze week, maar de bijzondere lijnen, vooral in de flanken, vragen wel even gewenning. Er zijn meer opvallende details, zoals het bijna dichte front en de ‘verborgen’ deurgrepen van de achterportieren.

De Honda HR-V is lekker ruim en heeft met 470 liter inhoud de grootste bagageruimte van deze drie. Typisch Honda is de mogelijkheid de zitting van de achterbank tegen de rugleuning te klappen, waardoor je een hoge laadruimte hebt. De HR-V rijdt uitstekend. Ondanks de hoge zit is hij tegelijk comfortabel en stuurt toch ook mooi precies. Voor € 14.950 vinden we een nèt geïmporteerde zwarte Elegance (2016, 68.000 km) bij een autobedrijf in Someren. Deze occasion is inmiddels verkocht.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Daar zijn we gauw mee klaar! Honda maakt kwalitatief bijzonder goede auto’s en de HR-V is daarvan een kenmerkend voorbeeld. Anders gezegd: er is niet één euveltje bekend dat bij een HR-V wel eens voorkomt.

Dat idee wordt steeds waardevoller, je vertrouwen in de Honda HR-V wordt steeds groter, naarmate je langer met de auto rijdt.