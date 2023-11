Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kosten de nieuwe Peugeot 3008 en e-3008 in Nederland

Peugeot maakt de prijzen bekend van de nieuwe 3008 en e-3008. Beide auto’s zijn per direct te bestellen.

Afgelopen september konden we het nieuwe model al voorstellen. Een belangrijke auto voor fabrikant Stellantis, want de Peugeot is de eerste auto op het nieuwe STLA Medium-platform. Autovisie gaat binnenkort ook rijden met de 3008. Wil je op de hoogte blijven van al het autonieuws? Abonneer je dan op onze gratis Nieuwsbrief.

De prijs van de Peugeot 3008

De Peugeot 3008 komt er met verschillende aandrijflijnen. We beginnen bij de benzine-versies. Alle brandstofmotoren worden bijgestaan door een elektromotor. In geval van de 136 pk-versie krijgt de 1,2-liter benzinemotor hulp van een starter-generator. De driecilinder is gekoppeld aan een automatische versnellingsbak met zes verzetten.

Deze versie kost in de instap-uitvoering, Allure, minimaal 41.640 euro. De Allure beschikt over 19 inch wielen, keyless entry, achteruitrijcamera en bekleding van stof/kunstleer.

Later volgt er ook nog een plug-hybride Peugeot 3008 met 195 pk. Wat die kost, is nog onduidelijk. Ook over de prijzen van andere uitvoeringen van de 3008 laat het merk nog niets weten.

De e-3008

Naast de normale 3008 is ook de e-3008 al bij Peugeot te bestellen. Dat model is leverbaar vanaf 48.190 euro. Voor dit geld krijg je ook de Allure-uitvoering en een 73 kWh-accupakket gekoppeld aan een 210 pk sterke elektromotor. De WLTP-actieradius ligt op 525 kilometer.

Later komt ook nog een versie met 98 kWh-batterij en 230 pk elektromotor op de markt. Deze elektrische auto heeft een actieradius van 700 kilometer volgens de WLTP-meetmethode. Peugeot laat weten dat het trekgewicht naar verwachting op 1.250 kilogram ligt.

De eerste Peugeot 3008’s wordt in het eerste kwartaal van 2024 uitgeleverd. Samenstellen van de brandstofauto of EV is al mogelijk.