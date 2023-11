Deel dit: Share App Mail Tweet

Chinese accu’s in Europese elektriche auto’s: Stellantis sluit belangrijke deal

Chinese fabrikanten worden steeds meer omarmd door Europese automerken. Een gevalletje if you can’t beat them join them. Ook Stellantis gaat Chinese accu’s gebruiken voor elektrische auto’s. De fabrikant sluit een deal met Catl.

Stellantis kennen de meeste autoliefhebbers wel. De grote fabrikant heeft Alfa Romeo, Abarth, Citroën, Maserati, Opel, Peugeot en nog meer merken in het portfolio. Een groot deel van de auto’s zal in toekomst een accupakket krijgen en dus draait het om een belangrijke deal.

Chinese accu’s in Europese auto’s van Stellantis

Het is overigens niet zo dat direct iedere auto van Stellantis een accupakket van Catl krijgt. Het bedrijf is met name gespecialiseerd in LFP-accu’s. Zo’n accu heeft zowel voor- als nadelen. Het belangrijkste in dit verhaal is dat LFP-accu’s goedkoper geproduceerd kunnen worden dan NMC-accu’s. Dit soort accu’s zal dan ook met name in goedkopere EV’s gebruikt worden.

📰 Gratis Autovisie Nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van al het autonieuws? Abonneer je dan op onze Autovisie-nieuwsbrief!

Dat er Chinese accu’s in Europese of Amerikaanse elektrische auto’s liggen is trouwens niets nieuws. Zo hadden we in 2022 al een Tesla Model 3 met Chinees accupakket als duurtester. En waren we dit jaar in de batterij-fabriek van BYD waar bijvoorbeeld het accupakket van de Model Y gemaakt wordt.

Catl

Catl kwam eerder dit jaar al in het nieuws met een belangrijke accu-doorbraak. Het bedrijf, dat overigens ook al accupakketten aan Tesla levert, zegt een LFP-batterij te hebben ontwikkeld die in 10 minuten voor 400 kilometer aan actieradius bij kan laden, zelfs bij temperaturen van -10 graden Celsius.

De totale range van het accupakket zou op 700 kilometer liggen. De exacte specificaties van dit accupakket zijn nog niet bekend, maar het toont wel aan dat Catl koploper is als het om accu’s gaat.

In het eerste kwartaal van 2024 zou het accupakket al in de eerste elektrische auto liggen. Naar verluidt wordt dit de Luxeed S7. Of dit accupakket ooit in een product van Stellantis komt, is onduidelijk.