Waarom je in de wasstraat nooit het dure programma moet kiezen

Duurder is altijd beter. Toch? Niet als het op je auto wassen aankomt. Want wat blijkt: in de wasstraat kun je maar beter niet kiezen voor het dure programma. En dit is waarom.

Wasprogramma’s met bodemreiniging – dat zijn vaak de dure – kunnen zorgen voor schade aan je auto, zo meldt het AD. Volgens de ADAC, het Duitse equivalent van de ANWB, is bodemreiniging vaak niet nodig en kan dat zelfs tot problemen leiden.

Bij de wasstraat komt vocht in de bodem

Bij oudere auto’s kan er vocht in de bodem komen, via de openingen die daar zitten, en dat kan zorgen voor corrosie. Moderne auto’s daarentegen hebben vaak een onderzijde die met plastic platen is bedekt en dan is het reinigen van de bodem overbodig.

Voorwassen is wel belangrijk voor jouw auto

Wat in de wasstraat wel belangrijk is, volgens de ADAC, is voorwassen, wat bij de meeste car washes ook in de programma’s zit. Daar spoel je het zand, het vuil en het zout mee van de lak, die anders als schuurpapier kan werken.

Bescherm je lak met een waxbehandeling

Ook nuttig is om voor een wasprogramma met wax te kiezen in de wasstraat. Dat beschermt de lak tegen bijvoorbeeld hars of vogelpoep. Reiniging van de bodem kun je dus laten zitten.