Tesla Cybertruck te duur? Koop dan deze Cyber-scooter!

De Tesla Cybertruck begint in de Verenigde Staten bij zo’n 40.000 dollar. Voor Nederlandse begrippen niet eens extreem veel voor een enorme pick-up. Voor beduidend minder geld koop je echter de Infinite Machine P1, een Cyber-scooter.

Autorijden is duur en dus zijn veel mensen op zoek naar andere vormen van mobiliteit. Recent hield Autovisie een grote test met de belangrijkste microcars. Maar wil je echt de blits maken en ben je niet bang om nat te worden? Dan is deze Infinite Machine P1 wellicht iets voor jou.

Tesla Cybertruck-achtig design

De gelijkenissen met de elektrische pick-up van Elon Musk hoeven we je hoogstwaarschijnlijk niet uit te leggen. Met zijn hoekige, aluminium plaatwerk en futuristische uitstraling laat het zich eenvoudig raden waar Infinite Machine zijn inspiratie heeft opgedaan voor deze tweewieler. Hij is te bestellen in het zilver en matzwart. Toevallig is de Tesla Cybertruck recent ook in het matzwart gespot.

Voorop de scooter vind je meerdere verticale lichtstrips en op de achterkant is het één forse ledbar die voor de verlichting zorgt. Het chassis is gemaakt van staal en aluminium en biedt de nodige opbergruimte. Zo is er uiteraard een flinke ruimte onder de zitting, maar ook een vak vlak voor je knieën.

Elektrische scooter

Verder zitten er rails verborgen onder het plaatwerk aan de zijkant van de scooter, waar je van alles aan kunt bevestigen. Denk aan bagagetassen, luidsprekers of extra batterijen. Je kunt zelfs een aanhanger trekken met de Tesla Cybertruck-achtige scooter.

Daarnaast geen luie viertact onder je kont bij deze scooter, maar een 8 pk sterke elektromotor. Deze motor zit in het achterwiel verwerkt. Dat is meer dan een scooter officieel mag hebben.

De Nederlandse wet zou deze tweewieler dan ook niet als scooter zien, maar als motor. Dat komt ook omdat de topsnelheid niet op 45 km/h ligt, maar op zo’n 90 km/h. Bij het accelereren kun je gebruik maken van een turbo boost-knop. Waar die turbo op deze EV zit is ons echter een raadsel.

De actieradius van de in China gebouwde scooter bedraagt een kleine 100 kilometer volgens de fabrikant. Zijn de 72 volt, 32 Ah-accu’s leeg, dan kun je deze uitnemen en thuis opladen.

Prijs van de Infinite Machine P1

Maar dan nu de prijs. De kersverse scooterfabrikant wil graag 10.000 dollar zien voor zijn Tesla Cybertruck-achtige P1. Omgerekend is dat ruim 9.200 euro. Op zich niet eens zo’n gekke prijs vergeleken met elektrische concurrenten zoals de BMW CE 04. Deze kost ruim 14.000 euro. De Duitse fabrikant levert echter ook een iets minder spectaculair ogende CE 02 met vergelijkbare specificaties voor 8.249 euro.

Het verschil is wel dat die BMW’s in Nederland te verkrijgen zijn en de Infinite Machine P1 (nog) niet. Daarmee kunnen we wederom de vergelijking trekken tussen deze scooter en de Tesla Cybertruck. Want ook deze scooter is vooralsnog enkel in Noord-Amerika leverbaar.

