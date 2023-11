Deel dit: Share App Mail Tweet

Je raadt nooit wie er groot fan is van de Tesla Cybertruck

Is de Tesla Cybertruck mooi? De meeste mensen zullen vinden van niet, maar in Italië is er één man die een lans breekt voor de vreemde pick-up: een man van wie je het nooit verwacht.

Wij vinden de Tesla Cybertruck niet mooi, maar ja… wat weten wij nou helemaal. Wij zijn geen designers. Weet je wie dat wel is? Giorgetto Giugiaro. Sterker nog, hij is een designlegende.

‘Tesla Cybertruck is nodig’

De nu 85-jarige Giugiaro heeft een carrière achter de rug waar je u tegen zegt. Hij is een genie, met op zijn palmares auto’s als de eerste VW Golf, de BMW M1, de Maserati Ghibli, de Alfa Romeo Alfasud en meer.

Giugiaro kun je dus gerust een authoriteit noemen op het gebied van autodesign. En hij vindt de Cybertruck een uitstekende creatie, zo vertelde hij aan NPR, de Amerikaanse publieke omroep.

“Een opvallend design is nodig in de huidige markt”, aldus Giugiaro: “En de Tesla Cybertruck zal absoluut succesvol zijn en zijn bewonderaars vinden, daar ben ik van overtuigd.”

‘Spreekt een grote niche aan’

“Wanneer je buiten de lijntjes kleurt, in welke tak van sport dan ook, meubelmaken of koken, dan wordt dat gezien als provocatie. Iedereen wil zichzelf graag van anderen onderscheiden.”

“Ik wil de Cybertruck niet beoordelen als mooi of lelijk”, ging Giugiaro verder. “Ik denk alleen dat-ie er goed aan doet om op te vallen. Daarmee kan het model een grote niche aan kopers trekken.”

Koets van roestvast staal

Grappig detail, de Cybertruck heeft een koets van roestvast staal, net als de door Giugiaro getekende DMC DeLorean, bekend van de Back to the Future-films.

Elon Musk heeft toegegeven dat Tesla het zich behoorlijk moeilijk heeft gemaakt door voor dat materiaal te kiezen. “We hebben ons eigen graf gegraven“, zei hij.

Eerste Tesla Cybertruck

Tesla doet de dingen graag anders, dus is het erg onduidelijk allemaal wanneer de Cybertruck op de markt komt. De eerste kopers krijgen de pick-up in ieder geval op 30 november, zo is de planning.

Wanneer de massaproductie van de Cybertruck begint, is onduidelijk. Musk heeft gezegd dat het opschalen ervan moeilijk en erg kostbaar gaat worden.