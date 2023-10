Deel dit: Share App Mail Tweet

Elon Musk over Tesla Cybertruck: ‘We hebben ons eigen graf gegraven’

Elon Musk lijkt geen duidelijke mening te hebben over de Tesla Cybertruck. Weken geleden was hij nog zwaar ontevreden over het vreemde ding, nu noemt hij de pick-up “ons beste product ooit”.

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers vloog de Tesla-baas alle kanten op. De Cybertruck is een “fantastisch product”, zei hij, om meteen daarna toe te geven dat Tesla er lastig geld op kan verdienen.

Problemen met Tesla Cybertruck

“We hebben ons eigen graf gegraven met de Tesla Cybertruck”, zei Musk. Al hebben we het vermoeden dat de mededeling ‘Ik heb mijn eigen graf gegraven met de Cybertruck’ eerlijker zou zijn.

Het is bekend dat Tesla behoorlijke problemen heeft met het design van de Cybertruck en de gekozen materialen. De koets is van roestvast staal en deels opgebouwd uit kaarsrechte platen.

Dat zorgt voor allerlei uitdagingen, zoals het feit dat de rechte platen tijdens het rijden ‘zingen’, omdat ze buigen, een beetje zoals een houtzaag. Ook zie je op een rechte plaat iedere oneffenheid.

Uit een datalek, waarover de krant Handelsblatt vier maanden geleden schreef, blijkt dat de Cybertruck problemen heeft met de remmen, ontwerpfouten in het chassis, overmatig trillen en meer.

Miljoen reserveringen

“Ik wil de verwachtingen temperen”, zei Musk deze week tegen investeerders. “Ik denk dat het een jaar tot anderhalf jaar gaat duren voordat het model op een positieve manier bijdraagt aan onze cashflow.”

Tesla heeft meer dan een miljoen pre-orders voor de Cybertruck. Dat zijn alleen reserveringen, geen echte orders. Musk denkt sowieso dat massaproductie van de Cybertruck nog wel even op zich laat wachten.

Volgens hem zal Tesla pas in 2025 de productie van de elektrische pick-up op orde hebben. Hij schat dat er dan bijna 250.000 op jaarbasis gebouwd kunnen worden.

Eerste levering op 30 november

Musk noemde het “normaal” dat er zoveel issues zijn met de Cybertruck. Dat hoort bij de ontwikkeling van een nieuwe auto, aldus de topman. Mwah, over het algemeen hebben andere merken er geen last van.

De eerste Cybertrucks zouden op 30 november aan klanten worden uitgeleverd, meer dan vier jaar na de onthulling. Het gevaarte komt niet naar Europa, want het voldoet hier niet aan de veiligheidseisen.