Elektrisch rijden voor weinig: 3 elektrische leaseauto’s voor minder dan 450 euro

Autorijden is duur en elektrische auto’s zijn al helemaal onbetaalbaar voor velen. Daarom gaan we op zoek naar elektrische leaseauto’s die je voor minder dan 450 euro in de maand kan leasen.

450 euro in de maand is natuurlijk nog een fors bedrag, maar als we kijken naar elektrische leaseauto’s relatief niet veel.

Drie elektrische leaseauto’s voor minder dan 450 euro

De cijfers uit dit lijstje komen van DirectLease en zijn gebaseerd op 10.000 kilometer per jaar en een looptijd van 60 maanden.

Dacia Spring

Voor 367 euro per maand kan je al een Dacia Spring leasen. Je krijgt dan 44 pk en een 26,8 kWh accupakket waarmee je 225 kilometer ver komt (in de stad zo’n 305 kilometer).

De Dacia Spring is ook de goedkoopste elektrische leaseauto als je er een wil kopen. Hij is er vanaf 21.750 euro.

Renault Twingo

Ook de Renault Twingo is goedkoop in de lease. De elektrische hatchback biedt wat prestaties betreft minder dan de Spring. Toch betaal je er 426 euro in de maand voor.

Met het 22 kWh-accupakket kom je 190 kilometer ver. De elektromotor van de leaseauto levert 81 pk.

Fiat 500e

De Fiat 500e kost in dit voorbeeld 465 euro per maand en is dus iets boven budget. Echter, als je goed gaat zoeken online, zijn er wellicht te vinden.

Voor het geld krijg je een 23,8 kWh accupakket die een 95 pk elektromotor van energie voorziet. De actieradius bedraagt 190 kilometer. Snelladen kan tot maximaal 50 kW. Ook is er een Fiat 500e met groter accupakket, maar die is veel duurder.

