Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze auto is een goede optie als je op zoek bent naar een occasion van 5.000 euro

Ach… wat zegt een merk? Nuchter beschouwd heel weinig, zeker als je weet dat modellen van verschillende merken technisch gewoon hetzelfde zijn. Goed, het uiterlijk moet je niet tegen de borst stuiten, maar blijf vooral nuchter en kies waar voor je geld! Een Skoda Fabia kan dan een goede optie zijn.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Een occasion voor maximaal 5.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een tweedehands auto voor maximaal 5.000 euro. Vandaag lichten we de tweede occasion uit. Vind je deze niets? Kijk dan maandag en zaterdag naar onze alternatieven.

Skoda Fabia (2007 – 2015)

Tja, hoe zwaar telt imago? Naast de populaire occasion van zaterdag en de sportieve Ibiza zetten we een Skoda Fabia. Dat is meer ‘no-nonsense’, technisch is er geen verschil met de twee andere, een Fabia rijdt echt even goed als een de occasion van zaterdag, maar heeft niet dat op niks gebaseerde sportieve randje van de Ibiza. Daarbij heeft de Fabia standaard vijf deuren. Die iets lagere populariteit leidt ertoe dat je voor hetzelfde bescheiden budget een nèt iets betere koop kunt doen.

Bewijs? Wat denk je van de best rijk uitgeruste zilvergrijze 1.2 ‘Comfort’ (2011, 125.000 km) die voor € 4.995 wordt aangeboden door een autobedrijf in Tiel? Die is in elk geval een jaartje jonger dan de andere twee. De occasion is inmiddels verkocht.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

De probleempjes van de doorslaande bougiekabels en uitvallende bobines kent de Skoda Fabia ook. Als met een TSI-motor vaak korte stukjes worden gereden en dan ineens moet hij op een lange rit zijn best doen, kan dan slecht gaan lopen door een vastzittend overdrukventiel.

Dat is maar een kleinigheid, maar helaas ‘gaat het niet vanzelf over’. Als het hele dashboard van de occasion ineens ‘dood’ is, wordt dat veroorzaakt door een losse massaverbinding. Inderdaad, dat is ook maar een kleinigheidje, maar wel vervelend, want van alles werkt ineens niet meer.