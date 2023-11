Deel dit: Share App Mail Tweet

De nieuwe volledig elektrische Renault Twingo wordt spotgoedkoop

Renault is bezig met de nieuwe generatie Renault Twingo. We kunnen je nu al de eerste beelden en specificaties van de spotgoedkope elektrische auto delen. Spotgoedkoop natuurlijk relatief.

Vooralsnog gaat het om een conceptmodel dat de ‘Legend’ wordt genoemd. Aan het design is duidelijk te zien dat het om een opvolger van de Twingo gaat.

De nieuwe Renault Twingo

De volledig elektrische Renault Twingo kost minder dan 20.000 euro. Dit bedrag is zonder aftrek van eventuele subsidies. De leaseprijs zal dan op minder dan 100 euro per maand liggen.

De auto is niet alleen goedkoop in aanschaf, maar gaat ook zuinig met zijn energie om – zoals je van een Renault Twingo mag verwachten. De kleine stadsrakker verbruikt volgens de fabrikant 10 kWh per 100 kilometer.

Wat design betreft, lijkt de volledig elektrische Renault Twingo op de eerste generatie. Zo zijn de koplampen, de luchthappers en natuurlijk de typische handgrepen een knipoog naar vorige generatie(s).

Gebouwd in Europa

De nieuwe volledig elektrische Renault Twingo gaat in Europa gebouwd worden en zal onderdeel uitmaken van een vloot van zeven elektrische auto’s die het merk in 2031 in het aanbod zal hebben, waaronder ook de betaalbare 5 en een nieuwe SUV. Vanaf 2026 moet de nieuwe Twingo te koop zijn. Het model is de goedkoopste uit de line-up.