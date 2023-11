Deel dit: Share App Mail Tweet

Iemand heeft van zijn Volkswagen Touran een boot gemaakt

Als je wel eens op het sociale medium Reddit hebt gekeken, dan ben je dit bouwwerk wellicht al tegengekomen. Deze Volkswagen Touran denkt dat hij een boot is, of andersom.

De boot ligt niet ver buiten Londen in een kanaal. Als we de reacties op social media mogen geloven woont er een man op het bijzondere vaartuig.

De Volkswagen Touran boot

Waarom de man een Volkswagen Touran op zijn boot heeft vastgemaakt, is onduidelijk.

Wellicht gebruikt hij de dieselmotor van de Touran om het schip aan te drijven en het stuur van de VW om naar bakboord en stuurboord de draaien.

Varende auto’s

De Touran is overigens niet de enige varende auto. Zo is er de Amphicar 770, een klassieker waarmee je ook een rivier kan doorkruisen. Peter van de Merwe uit Dordrecht heeft zo’n Amphicar. Hij neemt je in onderstaande video mee in zijn boot-auto.