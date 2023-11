Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit gebeurt er met de prijs van benzine in 2024

Benzine is duur in Nederland en dat terwijl we nog steeds minder accijns betalen dan voor de oorlog in Oekraïne. Wat staat ons in 2024 te wachten? Autovisie kijkt vast vooruit naar de prijzen van volgend jaar.

De prijs van brandstof is natuurlijk niet te voorspellen. De waarde van een vat ruwe olie kan immers erg fluctueren. Wel weten we wat voor een beleid de overheid gaat voeren omtrent de prijs van brandstof.

De prijs van benzine

Toen benzine en andere brandstoffen goedkoper werden door de accijnsverlagingen zei het kabinet dat de accijns wel ooit weer naar het oude niveau zullen gaan. In 2024 zou de laatste accijnsverhoging plaatsvinden.

Afgelopen juli werd benzine al 17 cent duurder en hier zou 1 januari 2024 nog zo’n 21 cent bijkomen. Dat terwijl de gemiddelde prijs voor een liter Euro95 E10 2,152 euro is. Voor premium-benzine betaal je gemiddeld 2,294 euro per liter.

Let op, de gemiddelde prijzen verschillen per dag. Genoemde prijzen zijn van 15 november 2023.

Accijns 2024

Maar wat gaat er nu uiteindelijk gebeuren met de prijs van benzine in 2024? Je gaat in ieder geval niet vanaf 1 januari nog eens 21 cent extra betalen per liter. De Tweede Kamer heeft afgelopen september ingestemd met een voorstel van de VVD om benzine niet duurder te maken.

Benzine wordt volgend jaar dus niet duurder of goedkoper door een accijnsverhoging. Wel kan het natuurlijk zijn dat de prijs stijgt of daalt om andere redenen. De verwachting is echter niet dat brandstof ineens een stuk goedkoper wordt. Wat je wel kan doen om de kosten te drukken, is zuiniger rijden. Zo bespaar je met deze Google Maps-instelling jaarlijks veel benzine.