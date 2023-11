Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze slimme Japanse uitvinding maakt goedkoop een einde aan horrorfiles en druk OV

In Nederland zijn files een groot probleem en een oplossing is er momenteel nog niet. Echter, een slimme en goedkope Japanse uitvinding kan een einde maken aan de opstoppingen op de weg en drukte in het openbaar vervoer.

Druk en duur. Die twee negatieve termen gaan op voor zowel het openbaar vervoer als autorijden in Nederland. Maar niet alleen in ons land zijn er problemen met infrastructuur. In de Aziatische megasteden worstelen ze ook met de drukte in het OV en files op de wegen.

Een kabelbaan

Zip Infrastructure, een vijf jaar oud bedrijf dat dus net geen start-up meer genoemd kan worden, heeft een geniale oplossing voor drukte in het openbaar vervoer en de ellenlange files: een kabelbaan als een soort monorail.

Het bedrijf wil in 2027 het eerste project hebben draaien en wil zich later met name richten op landen als de Filipijnen. Sterker nog, met deze vorm van infrastructuur wordt het openbaar vervoer in landen als de Filipijnen net zo goed als in Japan, stelt het bedrijf.

De karretjes zijn uitgerust met een elektromotor en kunnen zowel op stalen rails als aan kabels zich voortbewegen. Het voordeel is dat je goedkopere kabels kan gebruiken op plekken waar dit mogelijk is maar de gondels zijn ook als karretjes bruikbaar op rails als een spoor onvermijdelijk is.

Interessant voor Nederland?

‘Fijn voor de Filipijnen’, hoor ik je denken. Maar hoe kan dit een einde aan de files en drukte in het OV in Nederland maken? Het unieke van dit project zit niet zozeer in de techniek, maar in de prijs.

Een kilometer snelweg op maaiveldniveau kost in Europa circa twintig miljoen euro, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau uit 2016. Een kilometer spoor is zelfs nog duurder dan dat. Er zijn voorbeelden te vinden dat de aanleg van een spoor of snelweg richting de 100 miljoen euro per kilometer gaat.

Het punt is duidelijk: snelwegen en spoor zijn duur per kilometer. Het Japanse Zip Infrastructure stelt dat een kilometer kabelbaan-aanleg voor slechts 1,5 miljard Japanse yen (zo’n 9.2 miljoen euro) per kilometer kost. Veel goedkoper dus. Daarbij werkt het systeem volledig autonoom en hoeft er dus nooit een kabine niet te rijden omdat er te weinig personeel is.

Een einde aan files en druk OV

Vooralsnog is het dit idee om goedkoop een einde te maken aan de horrorfiles en drukte in het OV toekomstmuziek. Zouden we ooit de elektrische auto en trein inruilen voor een kabelbaan?