Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de Mercedes-Benz E-klasse All Terrain in Nederland

Mercedes-Benz maakt het prijskaartje van de nieuwe E-klasse All Terrain bekend. Het stoere alternatief voor de station.

Afgelopen zomer kon Autovisie voor het eerst met de nieuwe Mercedes E-klasse rijden. Een auto die zijn naam met trots mag dragen, zo bleek uit de test.

Mercedes-Benz E-klasse All Terrain

De Mercedes-Benz E-klasse All Terrain is onderhuids dezelfde auto, maar is – zoals de naam al doet vermoeden – meer gericht op het rijden over iets minder goed begaanbare wegen. Een echte offroader wordt het model natuurlijk nooit, maar een simpele onverharde weg of rijden over het gras moet goed mogelijk zijn met deze E-klasse.

De All Terrain wordt standaard met vierwielaandrijving (4Matic) geleverd en heeft tot 46 millimeter meer bodemvrijheid dat de standaard Mercedes E-klasse. Middels luchtvering is de rijhoogte in te stellen. De stoerdere E wordt overigens enkel als station geleverd.

Prijzen in Nederland

De Mercedes-Benz E-klasse All Terrain is met twee motoriseringen te bestellen. De instapper is de 300de 4Matic. Voor 83.880 euro krijg je dan een 197 pk sterke 2,0-liter viercilinder die samen met een elektromotor van 129 pk een systeemvermogen van 313 pk en 700 Nm levert. Van 0 naar 100 kilometer per uur sprint het model in 6,9 seconden en de topsnelheid ligt op 213 kilometer per uur. Volledig elektrisch kan je tussen de 86 en 102 kilometer met de plug-in hybride afleggen.

De tweede motorisering is een 450 4Matic. De aandrijflijn in deze uitvoering bestaat uit een 3,0-liter zescilinder die hulp krijg van een start-generator. De mild hybride is goed voor 381 pk en 500 Nm aan koppel. Van 0 naar 100 kilometer per uur sprint het model in 4,7 seconden en het versnellen houdt pas op bij 250 kilometer per uur. Het prijskaartje? 117.675 euro. Ter vergelijk: de normale Mercedes E-klasse Limousine is verkrijgbaar vanaf 71.676 euro. Voor de station ben je minimaal 74.243 euro kwijt.