Opbrengst van duurste Ferrari valt behoorlijk tegen

Klassiekers kunnen erg duur zijn. Zo bewijst ook een Ferrari 250 GTO die gisteren in New York voor bijna 52 miljoen dollar is geveild. Toch valt de opbrengst flink tegen.

De Ferrari 250 GTO is een van de meest gewilde auto’s op deze planeet. Enkel een Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe is voor meer geld verkocht op een veiling. De GTO is dus het op een na duurste model ter wereld.

De duurste Ferrari op een veiling

Dit exemplaar is de duurste Ferrari die tot nu toe verkocht is op een veiling. In 2018 werd er nog een Ferrari 250 GTO geveild voor 48.405.000 dollar. Dat er GTO’s voor meer geld particulier zijn verkocht, is zeker. Zo werd in 2018 nog een exemplaar voor 65 miljoen euro verhandeld.

De Ferrari 250 GTO werd in New York aangeboden door veilinghuis Sotheby’s. De auto was al 38 jaar in bezit van een verzamelaar. De 250 GTO is door Scuderia Ferrari gebruikt op de Nürburgring en heeft zelfs Le Mans gereden met Mike Parkes en Lorenzo Bandini achter het stuur. Een bijzondere auto dus met een rijke geschiedenis. En dat is flink geld waard!

De opbrengst valt tegen

Hoewel 51,7 miljoen dollar (zo’n 48,31 miljoen euro) een gigantisch bedrag is, was de geschatte waarde een stuk hoger. Volgens het veilinghuis zou de duurste Ferrari ooit zeker 60 miljoen dollar opleveren.

De opbrengst ligt dus ruim 8 miljoen euro lager dan geschat. Onduidelijk is wie de koper van de klassieker is.