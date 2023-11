Deel dit: Share App Mail Tweet

Bij deze occasion van 5.000 euro krijg je veel waar voor je geld

Ach… wat zegt een merk? Nuchter beschouwd heel weinig, zeker als je weet dat modellen van verschillende merken technisch gewoon hetzelfde zijn. Goed, het uiterlijk moet je niet tegen de borst stuiten, maar blijf vooral nuchter en kies waar voor je geld! Een Seat Ibiza kan dan een goede optie zijn.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Een occasion voor maximaal 5.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een tweedehands auto voor maximaal 5.000 euro. Vandaag lichten we de eerste occasion uit. Vind je deze niets? Kijk dan aankomende donderdag en zaterdag naar onze alternatieven.

Seat Ibiza (2008 – 2015)

Knap, hè? Onderhuids is een Ibiza echt tot de laatste schroef hetzelfde als de volgende twee occasions, maar hé… dit is wel een lekkere stoere Spanjaard!

Het front ‘kijkt’ bijna agressief, dat doet het goed in de binnenspiegels van argeloze automobilisten… ‘opzij, hier kom ik aan!’. Als dat je aanspreekt, dan is de keuze niet moeilijk. OK, hij is niet zo dik gezaaid als de concurrent van zaterdag, maar daar kijk je toch niet naar.

Er is keuze genoeg en reken erop dat zo’n Ibiza net even scherper stuurt dan de andere twee, of lijkt dat maar zo? Mooi voorbeeld is de zwarte driedeurs 1.2 SC ‘Stylance’ (2010, 121.000 km), met mooie wielen en wat andere opties die voor € 4.999 te koop staat bij een autobedrijf in Aalsmeer. Deze occasion is inmiddels al verkocht.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

De populaire 1,2 liter TSI-motor kan op drie van de vier cilinders gaan lopen. Niet mee doorrijden, dat kan leiden tot dure schade aan de katalysator. Oorzaak kan een kapotte bobine zijn -elke cilinder heeft er een!- of een bougiekabel die ‘doorslaat’. Dat zijn allebei geen ‘rampen’, maar het kan wel terugkomen op de andere cilinders.

Het is niet onverstandig zo’n bobine, die kost maar een paar tientjes, als reserve alvast in het dashboardkastje te leggen. Zie ook de andere twee merken aankomende week en lees de koopwijzer van de Seat Ibiza.