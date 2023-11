Deel dit: Share App Mail Tweet

Goedkope EV haalt uitmuntende veiligheidsscore bij crashtest

Auto’s zijn veiliger dan ooit, zo blijkt uit de modellen die dit jaar bij testorganisatie Euro NCAP de revue passeerden. Ook de BYD Dolphin gooide als relatief betaalbare elektrische auto hoge ogen. Maar hoe veilig is de EV precies?

De BYD Dolphin (zie hier onze rijtest) koop je in Nederland vanaf 29.990 euro, waarmee de hatchback scherp geprijsd is ten opzichte van de elektrische concurrentie. Tegelijkertijd scoort de EV goed op het gebied van veiligheid.

Veiligheidsscore BYD Dolphin

Euro NCAP beoordeelt auto’s op vier hoofdcriteria. De BYD Dolphin scoort als volgt: veiligheid van volwassenen passagiers (89 procent), veiligheid van kinderen aan boord van de elektrische auto (87 procent), veiligheidsassistentiesystemen (79 procent) en voetgangersveiligheid (85 procent).

Op dat laatste vlak scoort de BYD Dolphin zelfs beter dan de andere vijf auto’s die Euro NCAP dit jaar testte. “De hoofdbescherming van een aangereden voetganger of fietser was overwegend goed of voldoende bij de elektrische auto.”

“Alleen de op de stijve voorruitstijlen scoorde de BYD Dolphin minder”, oordeelt de testorganisatie. “De bescherming van het bekken, het dijbeen, de knie en het scheenbeen was op alle testlocaties goed en de EV scoorde maximale punten in dit deel van de beoordeling.”

Noodremsysteem van de elektrische auto

“Het automatische noodremsysteem van de BYD Dolphin kan reageren op bijvoorbeeld voetgangers, fietsers en andere auto’s. Het systeem van de elektrische auto reageerde vlot op voetgangers en scoorde hoog in reactietests met fietsers.”

“Daarnaast waarschuwt de EV bij het openen van de deur als er een fietser van achteren nadert”, stelt Euro NCAP in zijn rapport over de elektrische auto. Ook motorrijders hebben weinig te vrezen van de BYD Dolphin: “Het noodremsysteem reageerde ook goed op motoren en scoorde daar alle punten.”

Occasion als goedkoper alternatief voor de EV

Nu snappen we dat bijna 30 mille voor een elektrische auto nog altijd veel geld is voor velen. Omdat de BYD Dolphin een vrij nieuwe EV is, is er op de occasionmarkt nog geen te vinden.

Gelukkig zijn er veel andere auto's die ook ontzettend goed scoren bij de veiligheidstests van Euro NCAP.