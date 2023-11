Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de Volvo EX30 vast jouw volgende elektrische auto wordt

Dat zou zomaar eens kunnen want het lijkt de ideale EV. Een veilige keus ook want hij heeft vertrouwde merknaam, modern design, voldoende actieradius en laadsnelheid. Met zijn scherpe vanafprijs van 36.795 lijkt het bovendien een koopje. Klopt dat?

We hebben direct referentie want deze Volvo is een zusje van de Smart #1 en de Zeekr X en deelt zijn aandrijflijnen en platform met die twee. Toch zijn die twee duurder.

Volvo EX30 is de goedkoopste van de drie

Dat is opmerkelijk voor een Europeaan want die kent Volvo langer dan Smart en Zeekr dat zich nog maar moet te zien bewijzen. Maar waarom pakt deze Volvo dan de rol van prijsbreker en hoe verklaar je het prijsverschil? Grotendeels door de toepassing van een kleinere 51 kWh accu waarmee alleen de Volvo leverbaar is.

De Zeekr en de Smart hebben altijd de 69 kWh accu die je bij Volvo pas krijgt als je voor de Extended Range versie kiest en dan kost Volvo’s Benjamin opeens minimaal 41.495 ongeveer en dat is vergelijkbaar met zijn Geely-familieleden.

Wat heeft de basis EX30 dan voor actieradius vraagt iedereen zich vervolgens onmiddellijk af natuurlijk. Het antwoord is 344 km, voor een meerprijs van 4750 euro koop je de Extended Range die 471 km actieradius te bieden heeft.

Of de strategie met deze goedkopere accu gaat slagen, is een mooie hedendaagse testcase, want in hoeverre lijden we nog aan rangeanxiety oftewel actieradiusangst? Minimaal 400 km lijkt momenteel de norm als je kijkt naar compacte EV’s, ga je dan een Volvo kopen met minder? Verstandige mensen die alleen korte afstanden rijden, zullen dat mogelijk doen, maar de grote massa zal vermoedelijk kiezen voor de Extended Range versie. Meer over de Volvo EX30 zie je in de video