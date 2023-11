Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen na soevereine zege: we waren goed op alle banden

Max Verstappen had zondag na zijn zege in de Grote Prijs van São Paulo geen reden tot klagen. “De starts waren erg belangrijk en die waren allebei goed”, zei hij over de race die na de start al snel voor een tijdje onderbroken werd na een crash tussen de Deen Kevin Magnussen (Haas) en de Thai Alexander Albon (Williams).

Verstappen was in beide gevallen snel weg en reed onbedreigd op de zege af. “We waren goed op elke band, we creëerden een klein gat. Het lukte vandaag allemaal goed”, vervolgde de Limburger, die al een tijdje zeker is van zijn derde wereldtitel.

De Brit Lando Norris werd tweede, wat voor hem ook als een soort overwinning voelde. “Het had niet veel beter gekund, om eerlijk te zijn”, sprak de coureur van McLaren. “Ik schoof op van de zesde naar de tweede plek. Dat was een leuke verrassing. De tweede plek is voorlopig het hoogst haalbare. Max lijkt een antwoord te hebben op alles. Dat is jammer voor ons, maar zo is het wel.”

Pérez

Fernando Alonso was in zijn Aston Martin in een hevige strijd verwikkeld met Sergio Pérez, de Mexicaanse ploeggenoot van Verstappen, om de derde plek. “Het voelde alsof Pérez 30 minuten lang in mijn nek ademde”, aldus Alonso. “Toen hij me passeerde, dacht ik dat ik het podium kon vergeten. Ik vocht terug en het werd nog een gevecht tot aan de streep. Ik ben hier heel blij mee, ook voor het team. De laatste races hadden we het niet makkelijk, dan doet dit ons extra goed.”

Ondanks dat hij de derde plek aan Alonso moest laten, deed Pérez met het oog op de WK-stand wel goede zaken. De Mexicaan liep uit op nummer 3 Lewis Hamilton, die als achtste eindigde. Pérez heeft nu 258 punten en Hamilton van Mercedes 226.