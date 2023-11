Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen breidt zegereeks in São Paulo uit en nadert Vettel

Max Verstappen heeft zijn zegereeks in de Formule 1 op overtuigende wijze uitgebreid. De drievoudig wereldkampioen vertrok bij de Grote Prijs van São Paulo van poleposition en hij reed onbedreigd naar de overwinning. Voor Verstappen betekende het zijn eerste grandprixzege in Brazilië sinds 2019. Vorig jaar eindigde hij er nog als zesde.

De Brit Lando Norris finishte in zijn McLaren als tweede. Sergio Pérez, de Mexicaanse ploeggenoot van Verstappen, kwam na een meeslepend gevecht met de Spanjaard Fernando Alonso van Aston Martin net tekort voor de derde plek en werd vierde. Daarmee revancheerde hij zich wel voor zijn vroege crash van vorig weekeinde in zijn thuisrace in Mexico-Stad.

Verstappen won dit seizoen al zeventien races en staat nu in totaal op 52 overwinningen. De 26-jarige Limburger is nog één zege verwijderd van de Duitser Sebastian Vettel, die op de ranglijst van meest succesvolle Formule 1-coureurs de derde plek inneemt. Verstappen kan Vettel dit jaar nog passeren, want er staan nog twee wedstrijden op het programma, in Las Vegas en Abu Dhabi.