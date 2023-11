Deel dit: Share App Mail Tweet

‘Klanten willen meer functies on demand’, zegt Audi. Dat geloven wij niet…

Autokopers willen graag achteraf nog kunnen betalen voor functies on demand, zo beweert techbaas Oliver Hoffmann van Audi. Dat die opties veel omzet opleveren, is slechts een bijkomend voordeel, aldus de man.

Het is verkiezingstijd, dus stikt het op de televisie en radio van de debatten. Een bekende truc van politici is het verzinnen van gewone mensen, waarmee ze zogenaamd hebben gesproken. Dit om te laten zien: ‘Hé, ik weet wat er speelt bij Henk en Ingrid.’

De ‘big strong guy’ van Trump

Donald Trump is er een grappig (en triest) voorbeeld van. In bijna iedere speech heeft-ie het over een ‘big, strong guy‘. Eentje die hem met betraande ogen zou hebben bedankt voor zijn leiderschap. Yeah, right!

Functies on demand populair?

We verdenken Oliver Hoffmann nu van soortgelijke praktijken. Volgens de technisch topman van Audi zijn het de klanten die vragen om meer functies on demand. En dus wil de fabrikant ze die geven.

In toekomstige Audi’s wordt het aanbod aan functies on demand dus uitgebreid. Dat is niet een manier om op een makkelijke manier de omzet te verhogen, zegt Hoffmann, maar een reactie op vraag.

Audi-rijders kunnen digitaal bijvoorbeeld achteraf een grootlichtassistent, adaptieve cruise control, digitale radio, matrix led-koplampen, een parkeerassistent en navigatie plus bestellen.

Kritiek op functies on demand

BMW kreeg vorig jaar veel kritiek op zijn functies on demand. Recent maakte het merk dan ook bekend te stoppen met bepaalde abonnementen, zoals die op stoelverwarming en stuurverwarming.

BMW blijft on demand opties aanbieden, maar dan alleen softwaregerelateerde. De abonnementen op stoel- en stuurverwarming zorgden voor veel ophef. Immers, de hardware ervoor zat fysiek al in de auto. Klanten moesten bijbetalen om die te laten activeren en betaalden dus eigenlijk voor iets wat ze al hadden.

Hoezeer fabrikanten ook beweren dat een dergelijk abonnementsmodel voordelen heeft voor de koper, lijkt het vooral een nieuwe manier om geld te blijven verdienen aan een auto die de showroom al heeft verlaten.