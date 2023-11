Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom wij een traantje laten voor deze Ferrari Enzo en Maserati MC12

Gaan ze de shredder in? Hebben ze een ongeluk gehad? Nee, niks van dat alles. Maar in hun hele leven hebben deze Ferrari Enzo en Maserati MC12 nog geen kilometer gereden. Snik!

Dat is toch mooi, zullen sommige enthousiastelingen zeggen. Nee, dat is helemaal niet mooi! Een auto – helemaal een sportauto – is gemaakt om in te rijden. En als dat nooit gebeurt, dan is dat hartstikke zonde.

Ferrari Enzo uit 2004

Neem deze Ferrari Enzo, die is gebouwd in 2004. In negentien jaar (!) is-ie alleen maar een beetje heen en weer geduwd in een afgesloten garage. Op zijn teller staan alleen de delivery miles: 228 kilometer.

Verzamelaars in de rij

De Enzo staat te koop bij de Engelse supercardealer Romans International, die zelfs een persbericht heeft uitgezonden om over de Ferrari en Maserati MC12 te vertellen.

Want vermogende verzamelaars staan nu natuurlijk schuimbekkend op de deur te bonzen. Op de een of andere manier is een supersportwagen die nog nooit heeft gereden de heilige graal onder liefhebbers.

Slechts vierhonderd exemplaren

Van de Ferrari Enzo zijn tussen 2002 en 2004 slechts vierhonderd exemplaren gebouwd. Hij heeft een 6.0 V12 achterin liggen, die goed is voor 660 pk. Bij RM Sotheby’s wordt er binnenkort een geveild, voor ruim 3 miljoen euro.

Romans International vermeldt de prijs van de ‘Enzo zonder kilometers’ niet, maar reken erop dat iemand zich scheel gaat betalen aan het apparaat. Hetzelfde geldt voor de Maserati MC12.

Maserati MC12 uit 2005

Want ook die heeft nog nooit écht gereden, met maar 333 fabriekskilometer op zijn digitale teller. De MC12 is nog zeldzamer dan de Enzo, met een oplage van slechts vijftig exemplaren.

De Maserati MC12 is onderhuids verwant aan de Enzo en heeft dezelfde atmosferische twaalfcilinder achterin liggen. Van Ferrari mocht-ie natuurlijk niet sterker zijn, dus houdt hij het bij 630 pk voor gezien.

Ferrari Enzo als investering?

We zijn altijd benieuwd naar de verhalen achter dit soort auto’s. Want waarom koop je voor zoveel geld twee gloednieuwe Italiaanse supercars en zet je ze daarna twintig jaar stil?

De reden laat zich raden: de eerste eigenaar kocht de auto’s als investering. En dat is eeuwig zonde! Voor de twee sportwagens dan, niet voor de man die er ongetwijfeld op is binnengelopen.