Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom je deze Pininfarina vooral in Heerenveen zal tegenkomen

Waar hebben we het over? De Pininfarina Battista misschien? Of een nieuwe Ferrari of Lancia? Nee, het Italiaanse designhuis heeft zich gewaagd aan een Zamboni.

Is dat een onbekende Italiaanse supersportwagen? Nee, verre van zelfs. Een Zamboni gaat niet harder dan stapsvoets, zo’n beetje, en vind je alleen waar een dikke laag ijs ligt.

Merknaam én productnaam

Dan bedoelen we niet de Noord- of Zuidpool, maar het Thialf-stadion in Heerenveen. Een Zamboni is namelijk een ijsdweilmachine, die wordt gebruikt om een ijsbaan mooi glad te maken en te houden.

Overigens moet je niet denken dat zo’n apparaat altijd Zamboni heet. Net als Jeep, Botox, Aspirine, Frisbee en Jacuzzi is Zamboni een merknaam die productnaam is geworden.

Hele langzame Pininfarina

Voor Pininfarina was er niet heel veel eer te behalen aan de Zimbona ZX5, want de machine is niks meer dan een doos op wielen. Eentje met een elektrische aandrijflijn, met twee motoren en 27 pk.

Pininfarina heef gekozen voor een strak design met geen lijntje teveel. Dat de Italiaanse firma door het Amerikaanse Zamboni is ingeschakeld, kan geen toeval zijn.

Uitvinder Frank Zamboni

Frank Zamboni (1901 – 1988) is de uitvinder van de ijsdweilmachine. Zijn ouders kwamen uit Italië. Het eerste prototype dat hij bouwde, was weinig meer dan een watertank op een Jeep-onderstel.