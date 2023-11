Deel dit: Share App Mail Tweet

Zou jij ruim 1 miljoen euro over hebben voor een Nissan?

De prijzigste Nissan van dit moment, de X-Trail, koop je nieuw vanaf 50.000 euro. En de duurste Nissan GT-R die we gebruikt op Gaspedaal zien staan, kost 2 ton.

De vraag is dus: waarom zou je ruim 1,1 miljoen euro betalen voor de Nissan GT-R die op 25 november bij RM Sotheby’s wordt geveild? Omdat de auto uit 2021 niet zomaar een GT-R is, natuurlijk.

Nissan GT-R50 viert vijftig jaar

Het model heet GT-R50 en is door Nissan ontwikkeld in samenwerking met Italdesign. Waarom? Omdat de bedrijven allebei wat te vieren hadden: 50 jaar GT-R én 50 jaar Italdesign.

Niemand wilde ze hebben

Van de Nissan GT-R50 zouden maar 50 exemplaren worden gebouwd, à raison de 990.000 euro per stuk. Rijke verzamelaars haalden er echter de neus voor op. Er zijn uiteindelijk maar achttien verkocht.

Sterkere 3,8-liter twinturbo V6

De GT-R50 ziet er overigens niet alleen anders uit dan de Nissan GT-R. Hij kreeg een aangepaste V6 onder de kap, met nieuwe injectoren, grotere turbo’s, verbeterde zuigers en een andere uitlaat.

Het resultaat is een vermogen van 720 pk en 780 Nm koppel. Dat is flink meer dan de Nissan GT-R Nismo, waarop de GT-R50 is gebaseerd, die 600 pk en 625 Nm levert.

Nissan GT-R zonder 4WD

Verder heeft de GT-R50 geen vierwielaandrijving meer, zoals alle GT-R’s wél hebben, maar alleen achterwielaandrijving. Verder gebruikt hij speciale, instelbare dempers van Bilstein.

Nooit aan klant afgeleverd

Deze zilverkleurige Nissan heeft nieuw, inclusief een paar opties, 1.050.000 euro gekost en is nummer elf van achttien. Hij werd gebouwd in 2021 en is op een of andere manier nooit aan een klant afgeleverd.

De GT-R50 heeft de laatste twee jaar in opslag doorgebracht en is dus zo goed als nieuw, met slechts 191 kilometer op de teller staan. Delivery milage, zoals ze dat noemen.