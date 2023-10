Deel dit: Share App Mail Tweet

Nee, de Nissan Hyper Force is géén superheldenteam!

In het rijtje X-Men, Avengers en Fantastic Four zou de Nissan Hyper Force niet misstaan. Maar een superheldenteam is hij niet. Een superheld wél.

Want in de Nissan Hyper Force zou je een opvolger van de GT-R kunnen zien. Hij is maar liefst 1362 pk sterk en uiteraard volledig elektrisch. Erg realistisch lijkt het studiemodel niet te zijn.

Nissan Hyper Force uit Tron

De Hyper Force heeft een extreem design, dat nooit in productie zou kunnen gaan, met een interieur dat zo uit de sciencefictionfilm Tron: Legacy lijkt te zijn geknipt en geplakt.

Maker van Gran Turismo-games

Volgens Nissan zijn de graphics op het dashboard ontworpen in samenwerking met Polyphony Digital, de ontwikkelaar achter de Gran Turismo-games op de PlayStation.

Racen in virtual reality

Een typische concept car-gimmick is de toepassing van augmented en virtual reality. De bestuurder kan een VR-bril opzetten en, alleen als de Hyper Force stilstaat, door een virtuele wereld racen.