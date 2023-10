Deel dit: Share App Mail Tweet

De Volvo EX30 is over twee jaar minder Chinees, maar niet méér Zweeds

Bij de eerste kennismaking met de EX30 zagen we het direct. De Volvo EX30 maakt grote kans een verkoophit te worden. Ook de fabrikant heeft dit door en gaat daarom de productie per 2025 opschalen. Over twee jaar maakt dat de EX30 minder Chinees.

Volvo is onderdeel van de Geely Group, waar bijvoorbeeld ook Lotus en Polestar onder vallen. De EX30 wordt dan ook in het Chinese Zhangjiakou geproduceerd, maar alleen de Chinese fabriek is niet genoeg.

Volvo EX30 uit Gent

Op de productielijn waar nu de XC40 en C40 van de band rollen, gaat ook de EX30 over twee jaar in productie. En die fabriek is veel dichter bij huis dan je wellicht denkt. Volvo heeft namelijk een productiefaciliteit in het Belgische Gent staan.

Volvo Gent In de fabriek in Gent werken ongeveer 7.000 mensen. In 2022 rolde er 192.991 auto’s van de band.

Ze hebben daar al flink wat ervaring met elektrische auto’s. Vorig jaar was een derde van alle auto’s die daar van de band af rolde een EV. Niet vreemd, want Volvo wil per 2030 volledig elektrisch zijn.

De goedkoopste elektrische auto van het merk

In Nederland is de Volvo EX30 verkrijgbaar vanaf 36.794,99 euro. Voor dit geld krijg je de versie met LFP-batterij en 344 kilometer aan range. Het accupakket drijft een elektromotor aan die goed is voor 272 pk. Al het vermogen wordt naar de achterwielen gestuurd.

Niet elke EX30 is overigens zo betaalbaar. Vink je alle opties aan, dan ben je meer dan 57 mille kwijt. Hoe de goedkoopste elektrische auto van Volvo er dan uitziet, zie je hier.