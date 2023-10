Deel dit: Share App Mail Tweet

Fiat-fans opgelet, je kan wonen in dit 500-appartement

Als Fiat-liefhebber heb je waarschijnlijk al wel eens in het NH Torino Lingotto Congress geslapen, het hotel dat in de oude Turijnse fabriek van het merk gevestigd is. Het hoeft als Fiatista echter niet bij een paar nachten dromen over 500’s en 124’s te blijven. Je kan binnenkort zelfs wonen in een Fiat-appartement.

Je moet daarvoor wel even emigreren naar de Amerikaanse staat New Jersey. Om precies te zijn naar de plaats Fort Lee, niet ver van New York.

Fiat 500-appartementen

Het appartementencomplex dat Fiat gaat bouwen zal bestaan uit 300 woningen, waarvan een deel al een ingericht interieur heeft. Het design is gebaseerd op de 500.

Er worden verschillende soorten appartementen gebouwd. Zo kan je kiezen voor een studio, een appartement met één slaapkamer en een appartement met twee slaapkamers.

Auto’s delen

Naast de woningen zullen er ook meerdere voorzieningen en sociale ruimtes zijn, denk bijvoorbeeld aan een openbare werkplek en een pooltafel. Daarbij zal het complex werken met een autodeeldienst. In de vloot natuurlijk enkel Fiat 500’s.

De Italiaanse autofabrikant gaat voor de bouw van het complex de samenwerking aan met UNLMTD Real Estate. Dat bedrijf zegt volgend jaar met meer informatie te komen omtrent het project.

Fiat is niet de eerste autofabrikant met appartementen

Fiat is overigens niet de eerste autofabrikant met een appartementencomplex. Zo kon je eerder al bij Aston Martin een woning kopen, al valt die in een andere prijscategorie.