Waarom je op de Nissan Ariya nu ook opeens subsidie krijgt

Automerken met elektrische modellen willen in de laatste twee maanden van 2023 nog even een eindsprint maken. Tesla doet een paar duizend euro van de Model Y-prijs af en nu gaat ook de Nissan Ariya in de aanbieding.

De Tesla Model Y is per direct 2000 euro minder duur en komt met zijn nieuwe vanafprijs van 44.990 euro in aanmerking voor de SEPP-subsidie. Op de Nissan Ariya krijg je nu maar liefst 3000 euro korting, waardoor die ook op 44.990 euro terechtkomt.

Nissan Ariya in basisspec

Die vanafprijs geldt voor de Ariya Engage – het basisuitrustingsniveau – met 63 kWh-batterij, die op een volle acculading maximaal 404 kilometer ver komt. Hij wordt aangedreven door één elektromotor van 217 pk en 300 Nm. De versie is er ook als Advance en Evolve.

Zelfs 7000 euro goedkoper

Een stapje hoger staat een 242 pk sterke Ariya met 87 kWh-batterij en een actieradius van op papier 536 kilometer. Nissan maakt die versie zelfs 7000 euro ‘goedkoper’, waardoor de vanafprijs op 47.990 euro komt te liggen. Dat bedrag geldt eveneens voor het Engage-uitrustingsniveau.

Varianten met 4WD

En dan zijn we nog niet klaar met de Nissan Ariya, want de Japanse elektro-SUV is ook te krijgen met vierwielaandrijving. Er zijn twee zogenoemde e-4orce-varianten: met 306 pk en met 396 pk. Beide hebben een 87 kWh-batterij en zitten met hun bereik rond de 500 kilometer.

Uiteraard komen die versies niet eens in de buurt van de SEPP-subsidiegrens van 45.000 euro. De Ariya met 306 pk – dat is minimaal een Advance – kost minstens 54.990 euro. Voor het topmodel met 396 pk, altijd een Evolve+, vraagt Nissan 64.990 euro.

Nissan Ariya kan setje gebruiken

De Nissan Ariya kan in Nederland nog wel een setje gebruiken, want er zijn er tot nu toe zo’n 880 exemplaren verkocht. Dat het basismodel nu in aanmerking komt voor subsidie is dus mooi meegenomen.

SEPP-subsidie van 2950 euro

Particulieren kunnen de SEPP-subsidie aanvragen voor een nieuwe elektrische auto met een prijs van minder dan 45.000 euro. Het subsidiebedrag is 2950 euro.

Dat zou in 2024 minder worden, maar de overheid heeft op het laatste moment besloten om het bedrag hetzelfde te houden. De vraag naar EV’s loopt terug, door onzekerheid over de economie én de stimuleringsmaatregelen van de overheid.

De SEPP-subsidie is dit jaar niet zo populair als in andere jaren. Van de subsidiepot voor nieuwe auto’s is nog een deel beschikbaar.