Hoera! De overheid gaat meebetalen aan jouw Tesla Model Y

De Tesla Model Y is razend populair. Hij staat steevast in de Nederlandse verkooptop. Maar binnenkort zou hij weleens een extra boost kunnen krijgen, want de overheid gaat meebetalen aan de Model Y.

Dat komt omdat Tesla wederom met de prijzen aan het goochelen is. De Amerikaanse fabrikant heeft zowat een prijzenoorlog ontketend, door telkens weer een paar duizend euro van zijn vanafprijzen te halen.

Instapversie Tesla Model Y

Nu is het de beurt aan de instapversie van de Tesla Model Y. Die is per direct 2000 euro minder duur en duikt daarmee onder de 45.000 euro, de SEPP-subsidiegrens.

Het basismodel van de Tesla Model Y heet simpelweg Tesla Model Y, heeft achterwielaandrijving en een prima actieradius van 455 kilometer.

Long Range en Performance

Erboven staan de Model Y Long Range, met 533 kilometer, en Performance, met 514 kilometer. Die laatste gaat in 3,7 seconden naar 100 km/h en haalt een topsnelheid van 250 km/h.

De prijs van beide topversies blijft gelijk. In de Tesla-configurator staat voor de Long Range een bedrag van 53.990 euro en de Performance kost 59.990 euro.

Subsidie voor particulieren

Terug naar de instapvariant. Door zijn nieuwe vanafprijs van 44.990 euro komt hij in aanmerking voor 2950 euro SEPP-subsidie. En aangezien de subsidiepot voor nieuwe auto’s nog steeds niet leeg is, loont het misschien om snel een Model Y te bestellen.

Het subsidiebedrag is de laatste jaren in stapjes omlaag gebracht. Eigenlijk zou er in 2024 weer wat vanaf gaan, maar daar heeft de overheid recent een stokje voor gestoken. Dit jaar is het SEPP-bedrag 2950 euro en volgend jaar ook.

Teruglopende vraag

De vraag naar elektrische auto’s valt een beetje tegen de laatste tijd, niet alleen door de onzekere economische vooruitzichten, maar ook door twijfel over wat er nou gaat gebeuren met de stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto’s.

Door de teruglopende vraag zagen Fiat en Volkswagen zich genoodzaakt om de productie van respectievelijk de 500e en een aantal ID-modellen tijdelijk terug te schroeven.