Deze hybride-BMW met vleugeldeuren kost nog maar 1/3 van de nieuwprijs

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een hybride-BMW met vleugeldeuren die iets meer dan 1/3 van de nieuwprijs kost: de i8.

De BMW i8 werd geïntroduceerd als een conceptcar op de Frankfurt Motor Show in 2009. Toen de productieversie in 2014 op de markt kwam, leek de auto nog steeds op een studiemodel. Maar niets is minder waar.

BMW i8 voor 1/3 van de nieuwprijs

Inmiddels is de hybride-BMW met vleugeldeuren al wat ouder geworden en zijn de prijzen voor occasions flink gezakt. Toch blijft het model behoren tot een van de bijzonderste BMW’s aller tijde.

De nieuwprijs van de goedkoopste BMW i8 als occasion op Gaspedaal.nl is net geen 56.000 euro. Dit terwijl er in 2014 nog 149.362 euro voor de auto werd neergeteld. Dat betekent bijna 10.000 euro per jaar aan afschrijvingen. Oei!

De BMW i8 heeft een 1,5-liter driecilinder met turbo en een elektromotor. De twee motoren tezamen leveren 231 pk. De futuristische occasions sprint van 0 naar 100 kilometer per uur in 4,4 seconden en heeft een topsnelheid van 250 kilometer per uur.

De occasion uit 2014 heeft inmiddels bijna 170.000 kilometer op de teller staan. Je moet dus goed opletten of dat bijvoorbeeld de accu nog naar behoren functioneert.

Occasion met vleugeldeuren

Ben je op zoek naar een BMW i8, dan kan je voor zo’n 10.000 euro meer al exemplaren vinden met een lagere kilometerstand. Ga je voor de duurste die te koop staan. Dan kan je bijna 100.000 euro uitgeven. In dat geval lijkt deze occasion met vleugeldeuren een koopje.

Klik hier om naar de advertentie te gaan.