Deze 1039 pk sterke Hellephant-V8 past misschien wel in jouw Fiat Panda

Oké, dat is overdreven, maar voor sleutelaars is deze Hellephant-motor een droom. Voor het ‘luttele’ bedrag van 25.795 dollar (zo’n 24.000 euro) koop je bij Dodge een 1039 pk sterke supercharged V8.

Het is een typisch Amerikaans fenomeen, de crate engine. Dat is een losse motor, met toebehoren, voor mensen die bijvoorbeeld hun klassieke muscle car krachtiger willen maken.

Hellephant en Hurricrate

Op de website van Mopar, de onderdelenvoorziening van Stellantis, staan op dit moment zes van dat soort motoren, twee zes-in-lijns (de Hurricrates) en vier V8’en.

Achtcilinder met supercharger

De Hellephant C170 is de nieuwste: de 6,2-liter achtcilinder met supercharger uit de Dodge Demon. Om bij het afscheid van de huidige Dodge Challenger stil te staan, worden daarvan 3300 exemplaren gebouwd.

Om het volle vermogen van 1039 pk en het maximale koppel van 1281 Nm te krijgen, moet de achtcilinder worden gevoed met E85-brandstof. Op gewone Amerikaanse benzine komt-ie nog steeds aan 912 pk en 1098 Nm.

Nóg sterkere variant

Nou zou je denken dat de Hellephant C170 de krachtigste crate engine van Dodge is, maar nee… Er is ook nog een 7,0-liter A170-variant, met maar liefst 1115 pk.

Dodge Challenger hoogbejaard

In autojaren is de Dodge Challenger hoogbejaard. Hij kwam in 2008 op de markt en is dus ruim vijftien jaar oud. Hij wordt vervangen door een model waarvan we al een preview hebben gezien: de elektrische Charger Daytona SRT Concept.

Het studiemodel heeft vierwielaandrijving, een 800 Volt-boordnet om supersnel te kunnen laden en een geluidsgenerator, die naar verluidt net zo hard blèrt als de Dodge Challenger Hellcat.