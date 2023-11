Deel dit: Share App Mail Tweet

De goedkoopste Nissan Skyline-occasion wil je niet hebben

Een Nissan Skyline is een droom van veel JDM-liefhebbers. Toch kun je de goedkoopste Nissan Skyline-occasion van Nederland beter mijden.

Mede dankzij The Fast & The Furious werd de Skyline mateloos populair in de tuning scene. In dit artikel lees je hoeveel alle pareltjes uit de filmreeks nu als occasion kosten.

Duurste Nissan Skyline van Nederland

Zowel de vraag als het aanbod naar deze Japanners is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Op gaspedaal.nl vinden we een Nissan Skyline R34 GT-R V-Spec Midnight Purple.

Aangezien het hier gaat om het topstuk van het Skyline-gamma, vraagt de aanbieder er maar liefst 320.000 euro voor. Daarmee is het de duurste tweedehands Skyline van ons land.

Goedkoopste occasion

Niet iedere autofanaat heeft echter ruim drie ton liggen. Gelukkig kun je jezelf voor veel minder geld al Nissan Skyline-eigenaar noemen. Voor de goedkoopste Skyline van Nederland moet je in Utrecht zijn, waar dit exemplaar te koop staat voor slechts 8.000 euro.

Wie de prijzen van Japanse liefhebbersauto’s een beetje in de gaten houdt, weet dat dit vandaag de dag niet al te veel geld is voor een Nissan Skyline. Toch is dit niet de occasion die je wil hebben.

In deze R33 sedan ligt namelijk niet de befaamde RB26DETT-motor, noch de RB25DET die je in GTST-uitvoeringen vindt. Neen, deze occasion is voorzien van een 2,0-liter zes-in-lijn zonder turbo die goed is voor slechts 136 pk. Zelf schakelen zit er ook niet in. Het bescheiden motorblok is namelijk gekoppeld aan een automaat.