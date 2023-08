Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Datsun 280Z-occasion heeft de heilige graal van JDM-fans onder de kap

Als JDM-liefhebber heb je vast weleens naar een Datsun 280Z-occasion gezocht. Wij ook. En we hebben er nu een gevonden die je direct bovenaan je verlanglijstje kunt noteren.

Dat heeft alles te maken met het hart van deze occasion. De 2,8-liter zes-in-lijn waarmee de Japanner oorspronkelijk kwam, heeft namelijk plaatsgemaakt voor een van de bekendste zescilinders uit autoland: de 2JZ. In dit geval de turbovariant genaamd de 2JZ-GTE. Een motorblok waarvan ons hart iets sneller gaat kloppen.

2JZ GTE

De 2JZ-motor in deze Datsun 280Z-occasion is onder meer geleverd in de Toyota Aristo en de vierde generatie Toyota Supra, waar er na deze enorme crash eentje minder van over is. Die laatste auto boekte faam in de Fast & Furious-filmreeks. Als occasion zijn de meeste modellen uit deze films inmiddels vrij prijzig.

In het geval van de Toyota Supra is het niet enkel het witte doek dat de prijs heeft opgekrikt, ook de tuningmogelijkheden maken de auto en zijn zespitter begeerd. Zelfs zonder allerlei onderdelen van het motorblok te verstevigen, kan de 2JZ gemakkelijk 600 pk aan. Dat is grofweg twee keer zoveel als de motor standaard leverde. Onder meer zijn gietijzeren onderblok, de robuuste krukas en stevige drijfstangen maken dit mogelijk.

Datsun 280Z als occasion

Een 280Z is al een zeldzaamheid, maar met dit gewilde motorblok al helemaal. Op dit moment staan er op verkoopsite Gaspedaal.nl twee exemplaren te koop. Eén daarvan wordt aangeboden voor iets minder dan 15.000 euro, maar is voorzien van een automaat en de standaard zescilinder.

Het andere model, waar dus een 2JZ-GTE in is gebouwd, oogt een stuk netter. Op de klok staan pas 50.000 kilometer, de lak ziet er piekfijn uit en het interieur is opnieuw bekleed. De prijs is er dan ook naar. Aanbieder SW Performance wil voor de handgeschakelde Datsun 280Z-occasion 39.950 euro hebben.