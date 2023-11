Deel dit: Share App Mail Tweet

Jammer, joh! BMW zet géén Pikes Peak-record met de XM

De recordpoging van BMW op de Pikes Peak in Colorado ging niet van een leien dakje. Na een dramatische crash – coureur Matt Mullins klapte tegen een boom aan – kwam de XM niet aan het record voor SUV’s.

Al spint de pr-afdeling van BMW dat natuurlijk op een andere manier. De XM heeft wél een record gereden op de Pikes Peak International Hill Climb, aldus een ronkend persbericht: het record voor de allersnelste hybride-SUV.

Ja, zo lusten we er nog wel een paar. Volgend jaar verzint een autofabrikant de categorie: snelste mild-hybrid MPV met een draadloze telefoonlader in het dashboard en ‘baby on board’-sticker achterop.

BMW XM sneller dan Bentley

Hoe dan ook, de BMW XM ging in 10:48:60 minuten de Pikes Peak op. Daarmee is de monsterlijke creatie een fractie sneller dan de Bentley Bentayga W12, die in 2018 het SUV-record pakte, maar ook 16 tellen (!) langzamer dan de recordhouder nu, de Lamborghini Urus.

Pikes Peak-klim sinds 1916

De Pikes Peak International Hill Climb wordt sinds 1916 verreden op de 4270 meter hoge Pikes Peak in de Amerikaanse staat Colorado. In de weg omhoog zitten meer dan honderdvijftig bochten.

Absolute record voor VW

Het absolute Pikes Peak-record staat op naam van Romain Dumas, die zo’n vijf jaar geleden de berg op knalde met een elektrische Volkswagen ID.R. Zijn tijd was 7:57:14 minuten.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Climb Dance met Ari Vatanen

Voorheen was het Pikes Peak-parcours grotendeels onverhard. In de geweldige korte film Climb Dance – over de run van Ari Vatanen in een Peugeot 405 T16 – is dat goed te zien.