Leasemaatschappijen en Tesla-fans hekelen nieuwe stunt Elon Musk

Ten tijde van nog altijd hoger dan gewenste inflatie, dálen verschillende auto’s juist in prijs. Ook Elon Musk is niet vies van een prijsverlaging op z’n tijd, zo bleek afgelopen week maar weer. Tesla-fans van het eerste uur, leasemaatschappijen en verhuurbedrijven zijn hier echter niet blij mee.

Begin dit jaar werd de Model 3 met maar liefst 7.000 euro in prijs verlaagd, waarna hij in aanmerking kwam voor de SEPP. Dit staat voor Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren en moet de verkoop van elektrische auto’s stimuleren.

Eisen voor EV-subsidie

Er geldt een aantal eisen om voor deze subsidie in aanmerking te komen. Zo moet het gaan om een elektrische personenauto met een WLTP-range van minimaal 120 kilometer en moet de EV na aankoop minimaal drie jaar op jouw naam staan. Daarnaast is een vereiste dat de catalogusprijs tussen de 12.000 en 45.000 euro ligt.

Veel EV’s worden om die laatste reden net onder de 45 mille aangeboden. Afgelopen week stuntte Elon Musk met de prijs van de Tesla Model Y. De instapversie is plots 2.000 euro goedkoper, waardoor dit model nu ook in aanmerking komt voor de SEPP. Kopers van een Tesla Model Y kunnen nu dus 2.950 euro vissen uit de subsidiepot. Er was voor dit jaar 67 miljoen euro beschikbaar gesteld, daarvan is nog altijd zo’n 30 miljoen euro over.

Tesla-fans balen als een stekker

Hartstikke leuk zo’n prijsverlaging, zou je denken. Maar verhuurbedrijven, leasemaatschappijen en zij die al in een vroeg stadium een Tesla kochten, staan niet te springen om het feit dat Elon Musk met korting strooit. “Juridisch is er geen poot om op te staan, echter blijft een flinke prijsverlaging cru voor fans en early adopters.”, schreef een liefhebber op een Tesla-forum na de prijsverlaging januari. “Zij worden benadeeld doordat er opeens een enorme afschrijving ontstaat op hun recente aankoop.”

Kopers van een Tesla Model Y die vervolgens horen dat de EV plots 2.000 euro minder kost (plus de 2.950 euro aan subsidie) zullen flink balen. Je kersverse aankoop schrijft namelijk ineens flink af. Wil je je EV verkopen, dan moet je verder zakken in prijs om hem aanlokkelijk te doen ogen ten opzichte van een nieuwe Model Y.

Prijsverlaging door Elon Musk niet gewaardeerd

Bij leasemaatschappijen en verhuurbedrijven komt deze afschrijvingsklap nog harder aan, gezien zij honderden of zelfs duizenden auto’s in één keer kopen. Om die reden trapt ook verhuurbedrijf Hertz nu op de rem als het gaat om elektrificatie van zijn vloot. Het merk bestelde twee jaar geleden 150.000 Tesla’s in een poging in te zetten op elektrisch rijden.

Zoveel Tesla’s tref je echter niet op de parkeerterreinen van Hertz en dat heeft te maken maken met de prijsstunts van Elon Musk. Zeker in de Verenigde Staten, waar het verhuurbedrijf het grootst is, zijn Tesla’s de afgelopen maanden stukken goedkoper geworden. Dat heeft flinke (negatieve) invloed op de restwaarde van de EV’s. Een andere reden voor terughoudendheid van Hertz, is dat schadeherstel bij elektrische auto’s prijziger is.