Waarom deze ‘saaie’ Volvo 940-occasion 28.950 euro kost

Zeggen wij Volvo, dan denk jij waarschijnlijk al gauw aan een brave en deugdelijke gezinsauto. Deze Volvo 940-occasion is echter allesbehalve dat.

Bij Autovisie zijn we bekend met de Volvo 940 Estate. De oude Zweed maakt deel uit van de Autovisie Garage en we hebben er zelfs een bijna-doodervaring in beleefd op de beruchte Nürburgring.

Nederlandse Volvo 940-occasion met 2JZ-motor

Die 940 hebben we voor een habbekrats op de kop getikt. Aan de tweedehands auto die we in dit artikel uitlichten, hangt een veel hoger prijskaartje. De verkoper vraagt maar liefst 28.950 euro voor de Volvo 940, al is dat niet zonder reden.

Onder de kap van de occasion ligt namelijk niet langer een 2,0- of 2,3-liter viercilinder, maar de befaamde 2JZ-motor van Toyota. Deze twinturbo zes-in-lijn is vooral bekend als krachtbron van de vierde generatie Toyota Supra. Dezelfde harttransplantatie is ook deze Nederlandse Datsun 280Z ondergaan.

Occasion met 400 pk

In de Volvo levert de zescilinder volgens de aanbieder 350 pk en 500 Nm. De Zweed is voorzien van een 3-inch uitlaat met een klepsysteem. Zet je de knalpijp open, dan zou het vermogen klimmen tot 400 pk en 550 Nm koppel.

Aan de Toyota-motor in deze Volvo-occasion is een BMW-versnellingsbak gekoppeld die de grote hoeveelheid koppel aankan. In het interieur zie je dan ook een pook die is geleend van de Duitse autobouwer. Dit wordt vaker gedaan bij 2JZ-swaps. Via een op maat gemaakte cardanas komt het vermogen bij een sperdifferentieel, die de pk’s naar beide achterwielen stuurt.

Onderstel van de Volvo 940 aangepakt

Ook de ophanging is onder handen genomen. De Volvo is onder meer voorzien van een BC Racing-schroefset, stevigere stabilisatorstangen en een sterkere achterasophanging. Verder is de occasion uitgerust met grotere en sterkere remmen.

“Zoals je leest is deze auto van onder tot boven serieus in behandeling geweest”, schrijft de verkoper bij de advertentie. “Ik ben zelf een mierenneuker en dus hou ik ook echt van netjes en goed, zelfs de kleine puntjes.”

Bieden vanaf 23.000 euro

Biedingen vanaf 23 mille worden overwogen door de verkoper. Nog altijd een behoorlijke smak geld voor een oude Volvo. Zeker als je je bedenkt dat je Volvo 940’s als occasion al voor véél minder op de kop tikt. Maar goed, daarin ligt geen 2JZ-motor.