Elon Musk bevestigt: Tesla gaat een goedkope elektrische auto bouwen in Duitsland

Er worden steeds meer betaalbare elektrische auto’s geïntroduceerd. Denk aan de Volvo EX30 en de Citroën ë-C3. Ook Tesla komt met een goedkope EV. De fabrikant gaat het model in Duitsland bouwen.

Al jaren gaan er geruchten rond over een betaalbare elektrische auto van het merk. Een Model 2? Of toch een andere naam? Er is nog veel onduidelijkheid.

De goedkope elektrische auto van Tesla

Dat Tesla met een goedkope elektrische auto komt, wordt bevestigd door een insider aan persbureau Reuters. De bron geeft aan dat de auto 25.000 euro moet kosten en dat de EV gebouwd wordt in Duitsland. Ook India en Mexico worden als productielocatie genoemd.

Elon Musk bevestigt de geruchten

Musk zou bij een bezoek aan de Duitse fabriek, de Gigafactory nabij Berlijn, de komst van een nieuwe (goedkope) elektrische auto bevestigd hebben aan de fabrieksmedewerkers.

Giga Factory Berlijn De Gigafactory van Tesla in Berlijn is een gigantische productielocatie. 11.500 medewerkers werken op de 3 vierkante kilometer grote campus aan de Tesla Model Y, momenteel de best verkochte elektrische auto van Europa.

Wanneer de goedkope elektrische auto van Tesla in productie gaat, is nog onduidelijk. Zal het merk snel genoeg zijn om concurrentie te kunnen bieden aan de Volkswagen ID.2 en de Renault 5?

